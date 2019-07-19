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Gülüç selin verdiği zararı onarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yaşanan sel sonrası zarar gören evler ve yollarda Gülüç Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.Gülüç beldesinde dün sabah yaşanan selle birlikte çok sayıda ev ve iş yeri sularla doldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yaşanan sel sonrası zarar gören evler ve yollarda Gülüç Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor.
Gülüç beldesinde dün sabah yaşanan selle birlikte çok sayıda ev ve iş yeri sularla doldu. Birçok noktada ise heyelanlar meydana geldi. Yaşanan selin ardından Gülüç Belediyesi ekipleri, iki gündür selin verdiği zararı onarmaya çalıyor. Belediye fen ve temizlik işleri ekipleri yollarda oluşan çamurları temizleyerek yeniden eski haline getirmeye çalışırken, vatandaşlar ve iş yeri sahipleri de temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çengel Mahallesi’nde sel nedeniyle yıkılan menfez asfalt yolda da derin çukur oluşturdu, aynı bölgedeki çocuk parkının duvarları da yıkıldı. Gülüç Belediyesi ekipleri Çengel Mahallesi’nde çöken yolun etrafını güvenlik çemberi içerisine alırken, çocuk parkını ise kullanıma kapattı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri selin verdiği zararı tespit etmek için Gülüç Belediyesi ekipleri ile birlikte gün boyu çalışma yaptı.
Selde annesinin oturduğu evin sularla dolmasından dolayı büyük zarar meydana geldiğini belirten Ayşe İpekçioğlu, en büyük tesellisinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi. İpekçioğlu annesinin selden zarar gören evde oturmayı çok istediğini belirterek, evi yeniden eski haline getirmek için çalışacaklarını vurguladı.
Çengel Mahallesi Muhtarı Ergün Demirtaş ise mahallede derelerin taşması sonucu heyelanlar meydana geldiğini ve bazı ev ve iş yerlerinin sularla dolduğunu dile getirdi. Kendi muhtarlık binasının da sular altında kalarak kullanılamaz hale geldiğini anlatan Demirtaş, böyle bir afet yaşandığında kimsenin zarar görmemesi için mahalledeki derelerin mutlaka ıslah edilmesi gerektiğini savundu.
Gülüç beldesinde selden zarar gören ve temizlik çalışmalarını tamamlayan birçok esnaf günlük yaşantısına geri döndü.

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