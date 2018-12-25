BİTLİS (AA) - Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe" projesi kapsamında, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilkokul öğrencileri tiyatroyla buluşturuldu.

Öğrenciler Valilik, Bitlis Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Halk Eğitimi Merkezi'nde Vizyoner Kadınlar Derneğince sahnelenen oyunu ilgiyle izledi.

Oyunun yanı sıra interaktif eğlencelerin de gerçekleştirildiği programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gülümse Geleceğe projemizle çocuklara tiyatro ve interaktif eğlencelerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını aşılıyoruz. Bu ülkede var olan her çocuğun ister doğuda ister batıda olsun kardeş olduğunu vurguluyoruz. Birlikten her zaman kuvvet doğacağını aşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda çocuklarımızla görüştüklerinde projenin amacına gayet iyi hizmet ettiğini görebildiklerini söyleyen Mete, "Çocuklar, teşekkür ediyor ve 'İyi ki buraya geldiniz ve bizimle berabersiniz.' diyor." şeklinde konuştu.