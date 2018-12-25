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"Gülümse Geleceğe" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 19:26 | Son Güncelleme

Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe" projesi kapsamında, Ahlat'taki ilkokul öğrencileri tiyatroyla buluşturuldu - Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete: - "Gülümse Geleceğe projemizle çocuklara tiyatro ve interaktif eğlencelerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını aşılıyoruz. Bu ülkede var olan her çocuğun ister doğuda ister batıda olsun kardeş olduğunu vurguluyoruz"

BİTLİS (AA) - Vizyoner Kadınlar Derneğince hazırlanan "Gülümse Geleceğe" projesi kapsamında, Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilkokul öğrencileri tiyatroyla buluşturuldu.

Öğrenciler Valilik, Bitlis Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Halk Eğitimi Merkezi'nde Vizyoner Kadınlar Derneğince sahnelenen oyunu ilgiyle izledi.

Oyunun yanı sıra interaktif eğlencelerin de gerçekleştirildiği programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gülümse Geleceğe projemizle çocuklara tiyatro ve interaktif eğlencelerle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını aşılıyoruz. Bu ülkede var olan her çocuğun ister doğuda ister batıda olsun kardeş olduğunu vurguluyoruz. Birlikten her zaman kuvvet doğacağını aşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda çocuklarımızla görüştüklerinde projenin amacına gayet iyi hizmet ettiğini görebildiklerini söyleyen Mete, "Çocuklar, teşekkür ediyor ve 'İyi ki buraya geldiniz ve bizimle berabersiniz.' diyor." şeklinde konuştu.

Projenin ilk ayağının Mardin'de başladığını söyleyen Mete, "Akabinde doğudan batıya kardeşlik köprüsü kurmak amacıyla Balıkesir'e geçtik. Orada da bir ay kadar çocuklarımızla beraber olduktan sonra Balıkesirli çocuklarımızın Bitlis'teki kardeşlerine selamlarını iletmek için buradayız. Buradaki çocuklarımıza Balıkesirli kardeşlerinin selamlarını iletiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik adına vurgulayabileceğimiz ne varsa çocuklarımıza bunu aşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise oyunu izlerken doyasıya eğlendiklerini belirterek, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri katıldı.

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