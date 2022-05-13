MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gülümse Kaderine dizisi final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendi

Gülümse Kaderine dizisi final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendi

13.05.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayın hayatına yeni başlayan Gülümse Kaderine dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümde final yapacak. Başrol oldukları dizinin final yapacağını sosyal medyada çıkan haberlerden öğrenen Ahu Sungur ve Bahar Şahin ise tepki gösterdi.

Gülümse Kaderine dizisi final yapıyor! Başroller kararı sosyal medyadan öğrendi

Başrollerinde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper ve Aslı Samat gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine dizisi, yaz sezonundan önce yayın hayatına başladı. Ancak televizyon izlenmelerinde düşüş yaşandığı için Gülümse Kaderine de reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı.

5. BÖLÜMLE FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş ise Instagram hesabından yayınladığı haberde, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in senaryo yazarlığını Burcu Över'in yaptığı dizi 5. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu.

gulumse-kaderine-dizisi-5-bolumle-final-yapiyor-14939044_3211_m

BAŞROLLER, FİNAL OLACAĞINI MAGAZİNDEN ÖĞRENDİ

Başrol olduğu dizinin final yapacağını Altuntaş'ın paylaşımından öğrenen Bahar Şahin, "Teşekkürler Birsen ablacığım. Nerede ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğini de seninle öğrendik" dedi. Ahu Sungur ise "Bilgi için teşekkürler" yorumunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk dizisine bomba bir isim dahaAtatürk dizisine bomba bir isim daha
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
İlyas Salman'da İmamoğlu açıklaması: Beni de üzdü ama...İlyas Salman'da İmamoğlu açıklaması: Beni de üzdü ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Vajinasının üç boyutlu modelini satışa çıkardı! Mevlana şiiri dikkat çekti

Vajinasının üç boyutlu modelini satışa çıkardı! Mevlana şiiri dikkat çekti

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Altın ve döviz dolu poşetle geldi! "Sen savcı falan değilsin"

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

AK Partinin kurucuları arasındaydı! Kaftancıoğlu'na destek

İlginizi Çekebilir

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

11.000 voltla ateş topuna döndü! ''Birkaç dakikalığına ölüydüm''

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.