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Gülümse Kaderine dizisi uyarlama mı? Gülümse Kaderine dizisinin konusu gerçek hikayeden mi alındı?

27.04.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümse Kaderine dizisi yayın hayatına başlıyor. Birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı Gülümse Kaderine adlı dizi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Gülümse Kaderine dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve uyarlama olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin kadrosunda Zalim İstanbul'dan izlediğimiz Mine Tugay ve Bahar Şahin bulunuyor. Gülümse Kaderine dizisinin uyarlama olup olmadığına gelin birlikte bakalım!

Gülümse Kaderine dizisi uyarlama mı? Gülümse Kaderine dizisinin konusu gerçek hikayeden mi alındı?

FOX TV yeni dizisi Gülümse Kaderine adlı yapımı ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Yeni sezona yeni diziler giriş yapmaya başladı. Onlardan biri de Gülümse Kaderine adlı dizidir. Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile Gülümse Kaderine dizisi yeni sezonda iddialı bir yapım olduğunu gösterdi. Tanıtımları merak uyandıran dizi hakkında raştırmalar başladı. Gülümse Kaderine konusu uyarlama mı yoksa gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

GÜLÜMSE KADERİNE UYARLAMA MI?

Gülümse Kaderine dizisinin Bursa ve İstanbul’da geçeceği biliniyor. Yetimhanede büyüyen iki genç kızın hayat hikayesinin işleneceği dizinin konusu merak ediliyor. Dizinin uyarlama olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NEDİR?

“Gülümse Kaderine” dizisinde; Eda ve Yaren Bursa'da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlıdır.

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Büyük kadroya sahip olan yapım Gülümse Kaderine dizisinde; Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda gibi birbirinden çok sevilen isimler yer alıyor.

GÜLÜMSE KADERİNE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV'nin yeni dizisi Gülümse Kaderine 27 Nisan 2022 tarihinde seyircisiyle buluşacak.

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Bahar Şahin Mine Tugay
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