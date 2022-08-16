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Gülümsemeniz hastalıklar hakkında uyarıyor! Eğer bu şekilde görünüyorsa…

16.08.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes sağlıklı ve beyaz dişlere sahip olmak istiyor. Diş sağlığı ve güzel bir gülüş kişinin iletişimini oldukça etkiliyor. Ancak uzmanlar gülmenin sadece görünüşü değil sağlığı da etkilediğini belirtiyor. Daha sağlıklı ve bakımlı bir görünüm için diş bakımına dikkat etmeniz gerekiyor.

Gülümsemeniz hastalıklar hakkında uyarıyor! Eğer bu şekilde görünüyorsa…

Ağız ve diş sağlığı hem sosyal hem de sağlık açısından birçok alana etki ediyor. Hassas yapıda olan dişler yeteri kadar temizlenmediğinde, zararlı yiyecekler ve içecekler tüketildiğinde, sigara içildiğinde zarara uğruyor. Bu da kötü bir görünüme yol açarak diş sağlığınızı etkiliyor. Ancak bazı durumlar diş bakımıyla ilgili olmuyor. Aşağıda yer alan durumlara göre hastalık riskiniz olabilir. Beslenme terapisti Melanie Dixon gülüşün ardındaki hastalıklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

KANAYAN DİŞ ETLERİ

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Melanie şu uyarıda bulunuyor: "Diş etleri soluksa, diş fırçalarken çekiliyorsa veya kanıyorsa, bu başka sağlık sorunlarına yol açabilecek periodontal hastalığın belirtisi olabilir. Harvard Üniversitesi bilim adamları, diş eti hastalığı olan kişilerin kalp krizi veya felç geçirme riskinin iki ila üç kat daha fazla olduğunu buldular. Bağlantı somut olmasa da uzmanlar, diş eti hastalığının büyük bir parçası olan iltihabın, arterlerin sertleşmesine ve kanın kalbe akmasını zorlaştırmasına neden olabileceğine inanıyor.

BEYAZ DİL

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Dilinizde HAFİF beyaz bir kaplama normaldir. Beyaz lekeler genellikle zararsızdır. Ancak bazı durumlarda bir enfeksiyonun veya daha ciddi bir şeyin belirtisi olabilirler. Melanie şu uyarıda bulunuyor: “Alışılmadık beyaz lekeler kanserli olabilir. Bu sebeple araştırılıp tedavi edilmelidir.” Ancak en yaygın, zararsız nedenler arasında kötü ağız hijyeni, ağız kuruluğu sendromu, ağızdan nefes alma, dehidrasyon, sigara veya aşırı alkol bulunuyor.

AĞIZ ÜLSERLERİ

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Yanak içi ısırma, dişlere tam oturmayan protezler, sodyum lauril sülfat içeren diş macunları, gıda hassasiyetleri, enfeksiyonlar, hormonal değişiklikler, B vitaminleri, çinko ve demir eksiklikleri veya bazı hastalıklar ülsere neden olabilir. Çoğu zararsız olsa da, bazı durumlarda - ağrılıysa ve birkaç hafta sonra iyileşmezlerse - ağız kanseri belirtisi olabilirler. Ayrıca, çölyak hastalığı, Crohn veya ülseratif kolit gibi sindirim sisteminde iltihaplanmaya neden olan durumların yanı sıra el, ayak ve ağız hastalığının bir işareti olabilirler.

AĞIZ KOKUSU

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Melaine "Aşırı kilolu olmak, stresli olmak, sigara içmek, çok hızlı yemek yemek, çok yemek yemek, alkol almak, baharatlı veya yağlı yiyecekler yemek ve hatta bazı ilaçları almak bile asit reflü ve ağız kokusu riskinizi artırabilir."dedi.

DUDAK KENARI ÇATLAKLARI

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Melaine, Sun Health'e “Bu, bazı B vitaminleri, demir ve çinko gibi düşük besin seviyeleri ile ilişkilendirilebilir” diyor. “Çölyak hastalığı, Crohn veya ülseratif kolit gibi besin emilimini etkileyen inflamatuar sindirim bozuklukları olan kişiler daha büyük risk altındadır.” Bu durumdan şikayetçiyseniz yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, balık, sığır eti, tavuk ve süt ürünleri dahil olmak üzere B vitamini açısından zengin yiyecekler yemelisiniz.


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