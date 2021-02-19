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Gülümser Bulut cinayetinde yeğene müebbet hapis

19.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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İzmir'de evindeki çekyatta battaniyeye sarılı cesedi bulunan Gülümser Bulut'un (66) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan yeğeni Yunus Kahraman (39) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın tutuksuz sanığı Bulut'un kızı Hatice Ayhan ise beraat etti.

Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki evinde kızı Hatice Ayhan ile yaşayan Gülümser Bulut, 20 Ağustos 2018 tarihinde kayboldu. Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte hastaneleri aradı. Daha sonra teyzesiyle geldiği evde açtığı çekyatta annesi Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesedini buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hatice Ayhan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görgü tanıklarının evden çıkarken gördüklerini söyledikleri Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıl önce cezaevinden salıverilen Yunus Kahraman ile Hatice Ayhan hakkında dava açıldı. Dava sürerken Hatice Ayhan tahliye edildi. Kahraman ise Özlem Akusta'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Akusta'nın görüştüğü son kişinin Kahraman olduğu belirlendi.

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EL VE PARMAK YAPISINDAN TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada Kahraman'ın Akusta ile Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştukları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca kayıp olan Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine ekipler, ATM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Para çeken kişinin yüzü görünmezken, bu kişinin Kahraman'ın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edildi. Tüm bu gelişmeler üzerine Akusta dosyası, Gülümser Bulut dosyasıyla birleştirildi.

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HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bir önceki duruşmasında, mütalaasını açıklayan savcı, Yunus Kahraman'ın ilk ifadesinde eve gitmediğini bildirmesine rağmen kamera kayıtlarından eve gittiğinin tespit edilmesi üzerine, halıları temizlemek için eve gittiğini söylediğini anlattı. Kahraman'ın, sadece bir sırt çantası olduğunun bölgedeki kameralar tarafından kaydedildiğini belirten savcı, sanığın evde 3 saat kalmasını ve poşetle dışarı çıkmasını açıklayamadığını ifade etti. Kahraman'ın Bulut'u değerli eşyalarını almak için öldürdükten sonra 3 saat içeride kalmasına rağmen evin hiçbir yerinde parmak izi veya DNA'sının bulunmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyen savcı, bu sürede delilleri ortadan kaldırmış olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini talep etti. Savcı, Kahraman'ın kayıp olan Özlem Akusta'nın kredi kartını alarak, para çekmesini de açıklayamadığını belirterek, 'banka veya kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan da ceza verilmesini istedi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Davanın karar duruşması geçen 17 Şubat günü yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman SEGBİS ile katılırken, Hatice Ayhan ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Yunus Kahraman üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken, beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanık Hatice Ayhan da annesinin ölümünde suçu olmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yunus Kahraman'ı Gülümser Bulut'u öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Özlem Akusta'nın kredi kartını kullandığı için 4 yıl hapis ve 300 gün adli para cezası verdi. Tutuksuz sanık Hatice Ayhan ise beraat ettirildi.

DHA

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