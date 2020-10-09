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  4. Gülümseten dolu önlemi! Aracını naylonla sarıp sarmaladı

Gülümseten dolu önlemi! Aracını naylonla sarıp sarmaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul Kadıköy'de dolu yağışından korunmak isteyen bir sürücü, balonlu naylonla aracını sararak seyahat etti. İşte arabasının üzerini kapatan sürücünün çözümü...

Kadıköy'de bir sürücü aracının dolu yağışından korumak için balonlu naylon ile üstünü kapadı. Sürücü balonlu naylon ile sardığı aracıyla seyahat etmesi dikkat çekti.

İstanbul'da araç sahipleri, yağması beklenen doluya karşı araçlarını halı, battaniye ve brandalarla koruma altına almaya çalıştı. Sağanak yağışın akşam saatlerinde başlamasıyla birlikte bir sürücü pat pat diye tabir edilen balonlu naylon ile aracının üstünü kapatarak D-100 karayolunda seyahat etti. Akıl almaz yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Doluya karşı balonlu naylon kaplamalı yolculuk trafikte başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İHA

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