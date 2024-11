Gülümseten Kasım'a özel Apple ürünleri indirime girdi

Gülümseten Kasım indirimleriyle birlikte uzun süredir satın almayı düşündüğünüz cihazları edinmenin tam zamanı! Apple’ın sunduğu ekosistem uyumunu kullanarak MacBook Pro'nun yüksek performansıyla işlerinizi hızlandırabilir, iPad ile dijital yaratıcılığınızı sergileyebilir veya Apple Watch ile sağlık ve spor takibini daha akıllı hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda AirPods Max ile kesintisiz müzik keyfi yaşamak isteyenler için de mükemmel bir dönem. Bu indirim döneminde Apple’ın yenilikçi dünyasına uygun fiyatlarla adım atmanın tam zamanı!

1. Evinize şıklık katın: Apple 2023 M3 Çipli Gümüş iMac Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar

Apple’ın yeni nesil M3 çipli iMac’iyle performans ve hız artık tek bir yerde buluşuyor. İster iş ister eğlence için kullanın; 24 inç 4.5K Retina ekran ile görüntüler canlı ve net, üstelik geniş renk yelpazesiyle gözleriniz bayram ediyor. İncecik tasarımıyla masanızda şık bir yer edinen iMac bilgisayar, en sevdiğiniz uygulamalarla da kusursuz bir uyum içinde çalışıyor. Magic Keyboard ve Magic Mouse gibi Touch ID destekli aksesuarlarla güvenli bir kullanımı olan cihaz, tüm Apple cihazlarınızla senkronize olup işlerinizi zahmetsizce yürütmenizi sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"İş amaçlı olarak aldım ve çok memnunum. Bu ekrana alıştıktan sonra laptoptan çalışmak çok zor oluyor."

"Çok hızlı ve ekran kalitesi her zamanki gibi mükemmel. İnceliğini de çok beğendim. Ses çıkışları üst düzey."

2. Günlük işler için güçlü bir tablet: Apple 10.9 inç Gümüş iPad (10. nesil)

Apple 10.9 inç iPad, şık tasarımı ve güçlü A14 Bionic çipiyle işi ve eğlenceyi bir araya getiriyor. True Tone özellikli Liquid Retina ekranı, videoları, fotoğrafları ve belgeleri en canlı haliyle gözler önüne seriyor. Arka ve ön kameralarıyla ister net çekimler yapın ister görüntülü görüşmelerde kaliteli bir deneyim yaşayın. iPadOS 17’nin üretkenlik odaklı özellikleri ve tüm gün süren pil ömrü ise gün boyunca kesintisiz bir kullanım yaratıyor. Ayrıca, Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio uyumluluğu sayesinde işlerinizi daha da pratikleştirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok araştırarak aldım. Diğer markalara hiç bakmadan almanızı direkt tavsiye edebilirim. Verdiğim parayı hak ettiğini düşünüyorum."

"Çok memnunum, tam bir fiyat performans ürünü."

3. Güvenlik ve bağlantı tek elde: Apple Watch SE (2. nesil, 2023) 40 mm

Apple Watch SE (2. nesil), şık tasarımının yanında gelişmiş sağlık ve güvenlik özellikleri sunuyor. Düşme Algılama ve Trafik Kazası Algılama gibi özelliklerle güvende kalırken fitness ile uyku takibi ve kalp ritmi bildirimleriyle sağlığınızı daha yakından takip edebilirsiniz. 50 metreye kadar suya dayanıklılığı ve farklı kordon seçenekleriyle tarzınıza uygun bir saat olan SE, iPhone olmadan bile bağlantıda kalmanıza imkan tanıyor. Üstelik, Fitness ölçümleriyle motivasyonunuzu artırırken WatchOS 10 ile uygulamalara kolayca erişebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerekli olabilecek her özellik var. Sesli cevap var. Sesli görüşme var. Bildirimler tıkır tıkır geliyor."

"Çalışırken gelen arama, mesajlar ve bildirimler artık dikkatimi dağıtmıyor. Ayrıca Siri de yaptırmak istediğim işler için fayda sağlıyor."

4. Müzik tutkunları için üst düzey deneyim: Apple AirPods Max Uzay Grisi Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

AirPods Max, Apple’ın benzersiz ses teknolojilerini modern ve şık bir tasarımla birleştiriyor. Aktif Gürültü Engelleme özelliğiyle dış dünyayı arkanızda bırakırken Şeffaf Mod ile çevrenizle etkileşimde kalabilirsiniz. Uzamsal ses teknolojisiyle müziği her açıdan duyarken hafızalı köpük kulaklık yastıkları rahat bir oturuş gerçekleştiriyor. Apple H1 çip ile birleşen bilişimsel ses teknolojisi ise dinleme deneyiminizi büyüleyici hale getiriyor. 20 saate kadar kesintisiz dinleme süresi olan AirPods Max, Smart Case’i sayesinde uzun süre düşük güç modunda saklanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kesinlikle tavsiye ediyorum. Apple kalitesi tartışılmaz. Muhteşem ses kalitesi. Telefon ve diğer Apple cihazlarımla olan uyumu... Bence harika."

"Apple ekosistemime kattığım en yararlı iş birlikçim. iPad’im ya da 4K OLED TV’imde dizi ile film izlerken veya konsol oyunu oynarken kulağımda olduğunu unutuyorum."

5. Profesyonel kalitede çekimler ve akıcı kullanım için: Apple Siyah iPhone 16 Plus (256 GB)

Şıklığı ve performansı bir araya getiren iPhone 16 Plus, 48 MP Fusion kamerası ile profesyonel kalitede çekimler yapmanızı mümkün kılıyor. Ultra Geniş ve Telefoto kameraları ile makro fotoğraflardan uzak çekimlere kadar tüm detayları yakalayabiliyorsunuz. Güçlü A18 çipi ile uygulamalara ve oyunlara hızlıca erişim sağlarken uzun ömürlü bataryasıyla da gün boyu kullanım sunuyor. Kamera Denetimi ve alan derinliği özellikleriyle çekimlerinizi daha da özelleştirebileceğiniz iPhone 16 Plus, her anınıza eşlik edecek bir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"iPhone 14 Plus'tan geçtik. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun. Hafif ve büyük ekran. iPhone isteyenler değerlendirebilir."

"Gayet başarılı ürün. Oldukça hafif ve ekranı bayağı büyük."

6. Eşyalarınızı kaybetmek tarih oluyor: Apple AirTag (4’lü Paket)

AirTag sayesinde artık kaybolan eşyalarınızı bulmak çok kolay! iPhone veya iPad’inize tek dokunuşla bağlanan bu küçük cihaz, eşyalarınızı takip etmeniz için birebir. Bir şeyleri bulmak mı gerekiyor? Hoparlöründen ses çaldırabilir veya Siri’den yardım alabilirsiniz. Yakındaysanız sizi doğrudan AirTag’e yönlendiren Tam Konum Bulma özelliği devreye giriyor; uzağı bulmak içinse Apple’ın geniş Bul ağına güvenebilirsiniz. Kayıp Modu'nu etkinleştirdiğinizde AirTag’iniz bulunduğunda hemen haberiniz oluyor. Şifreli ve anonim iletişim gerçekleştiren bu küçük cihaz, gizlilik açısından da oldukça güvenli ve pili tam bir yıldan fazla dayanıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

"Motosiklet, anahtarlar ve cüzdan... Her şeye lazım. Gayet iyi çalışıyor."

"Apple AirTag bildiğim ve kullandığım bir ürün olup 4'lü paketini avantajlı fiyat ile almayı tercih ettim. Çok başarılı bir ürün."

7. Yaratıcılığınızı konuşturun: Apple Pencil (2. nesil)

Apple Pencil (2. Nesil), iPad’iyle çizim yapmayı ya da not almayı sevenler için harika bir yardımcı. Fırça, kalem ya da kömür gibi farklı efektlerle çalışabileceğiniz kalem, yüksek piksel hassasiyetiyle tam bir yaratıcılık aracı! Eğime ve basınca duyarlı yapısı ile her dokunuşunuza yanıt verirken çizimlerinize de eşsiz detaylar katıyor. Ayrıca, 12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro ve iPad Air gibi birçok modelle uyumlu, yani kullanımı oldukça geniş bir cihaz. İster çizim yapın ister karalayın; Apple Pencil ile işleriniz artık daha akıcı ve keyifli!

Kullanıcılar ne diyor?

"Apple'ın kendi ürünü, uyumluluk ve birlikte çalışabilirliği mükemmel."

"Şarjı hemen doluyor. Normal kalem ile yazı yazmak gibi."

8. Güçlü performans: Apple M2 Pro Çipe Sahip 2023 Uzay Grisi MacBook Pro Laptop

M2 Pro çipi ile donatılan MacBook Pro, yüksek verim isteyenler için birebir! 12 çekirdekli CPU ve 19 çekirdekli GPU ile en ağır işlerin bile altından sorunsuzca kalkıyor. 16.2 inç Liquid Retina XDR ekranı, HDR içeriklerde olağanüstü görüntü sunarken ekran parlaklığı ve dinamik aralığı ile göz kamaştırıyor. 22 saate varan pil ömrü sayesinde işlerinizi gün boyu kesintisiz sürdürebileceğiniz bilgisayarla Adobe Creative Cloud, Xcode ve diğer profesyonel uygulamalar ışık hızında çalışıyor. Dayanıklı alüminyum kasası, Touch ID özelliği ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle bu cihaz, profesyonellere hitap eden bir teknoloji harikası!

Kullanıcılar ne diyor?

"Yurt dışına yazılım hizmeti verdiğim bir iş için almıştım. Çok rahat, her türlü iş yapılabiliyor ve bataryası diğer bütün laptoplarla karşılaştırılamayacak kadar iyi."

"Henüz yeni kullanmaya başladım. Ancak M2 işlemci kendini hemen fark ettiriyor. Sessizliği ve işlemci hızı bence önceki Macbook Pro'lardan en temel farkı."

9. Kompakt güç: Apple iPhone ve iPad ile Uyumlu M2 Çipli Mac Mini (2023)

M2 çipe sahip yeni Mac Mini, kompakt ama performansı yüksek bir masaüstü deneyimi yaşatıyor! 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile işlerinizin çabucak altından kalkarken Thunderbolt 4 ve USB-A gibi geniş bağlantı seçenekleri ile cihazlarınızı zahmetsizce bağlayabiliyorsunuz. 256 GB SSD depolama alanı olan cihazla tüm belgeleriniz elinizin altındayken 24 GB’a kadar birleşik belleği ise akıcı bir kullanım yaratıyor ve büyük dosyalarla çalışırken yavaşlamaya başlamıyor. Üstelik, M2 çip ve macOS Ventura ile verileriniz her an koruma altında tutarak güvenlik ve gizliliğinizi gözetiyor. İş, eğlence ya da ikisi birden; Mac Mini ile her şey mümkün!

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun yıllardır Windows'tan sonra Mac mini çok farklı ve çok kararlı. Teşekkür ederim."

"Bence günlük kullanım için oldukça iyi. Yapabileceği iş yelpazesi oldukça geniş. Çok yoğun çalışıyorsanız Pro modeli düşünülmeli."

10. Şıklık ve koruma bir arada: Apple iPhone 15 için MagSafe Özellikli Pasifik Mavisi Mikro Dokuma Kılıf

iPhone 15’inize ekstra koruma ve stil katmak isteyenler için MagSafe uyumlu mikro dokuma kılıf çok iyi bir seçenek. Yumuşacık süet benzeri dokusuyla iPhone’unuza tam oturuyor ve daha kalın görünmesini engelliyor. Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak %68 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kılıf, çevre dostu bir seçim! İçindeki mıknatıslar sayesinde kolayca takılıp çıkarılabiliyor ve kablosuz şarj işlemlerinde de tam uyum sağlıyor. Darbelere ve çizilmelere karşı güçlü bir koruma sunarken şıklığı da elden bırakmayan kılıf, iPhone’unuzu en iyi şekilde tamamlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Standart replika kılıflar gibi telefonu kalın göstermiyor. Oldukça güzel bir dokusu var, plastik kılıflara göre daha iyi. Telefonda duruşu güzel ve renk tonu harika."

"Telefon uyumu çok güzel, tam sarıyor ve telefonu ince gösteriyor kabalaştırmıyor. Tutuş hissi biraz yumuşak ve kadifemsi gibi ama tutuşu artırıyor kesinlikle. Kaliteli hissi var."

