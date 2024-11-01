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Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta 4000 TL indirim var
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  4. Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta 4000 TL indirim var

Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta 4000 TL indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
01.11.2024 12:48
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Akıllı telefonlar, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Bu cihazlar sadece bir iletişim aracı değil; aynı zamanda günlük işlerimizde asistanımız, fotoğrafçılıkta yaratıcılığımızın yansıması ve eğlence dünyasına açılan bir kapı gibi. iPhone 16 Plus ise 48 MP Fusion kamerası, güçlü A18 çipi ve uzun pil ömrü ile bu deneyimi yeni bir boyuta taşıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 4000 TL indirimle sizi bekliyor!

Yeni nesil bir akıllı telefona mı sahip olmak istiyorsunuz? Akıllı telefonlar hayatlarımızı kolaylaştıran ve eğlendiren çok yönlü aletler. iPhone 16 Plus, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri. 6.7 inçlik büyüleyici ekranı, A18 çipin sunduğu muazzam güç ve gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunan uzun pil ömrüyle iPhone 16 Plus, akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 4000 TL indirimde olan bu özel modelle, hem cebinizi yormadan hem de en son teknolojiye sahip olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Apple'daki indirimli ürünlerin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Apple iPhone 16 Plus (256 GB) öne çıkan özellikler

Apple iPhone 16 Plus (256 GB)

iPhone 16 Plus 256 GB, güçlü A18 çipi ile ileri düzey bir performans sunarak fotoğraf, video ve oyun deneyimlerinizi üst seviyeye taşıyor. 6.7 inç Super Retina XDR ekran ve yeni nesil Ceramic Shield koruması ile hem dayanıklı hem de etkileyici bir görsellik sağlıyor. Uzun pil ömrü ve USB-C veya MagSafe ile hızlı şarj imkanı sayesinde her an yanınızda olan iPhone 16 Plus, iOS 18 ile kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Kamera Denetimi, Ultra Geniş ve 48 MP Fusion kamera gibi gelişmiş özellikler sayesinde fotoğrafçılığınızı yaratıcı bir boyuta taşırken, optik zoom ile detayları daha yakın hissediyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • 14 plus'tan geçti. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun. Hafif, büyük ekran ve iPhone isteyenler değerlendirebilir."

  • "Gayet başarılı ürün. Oldukça hafif ve ekranı bayağı büyük."
Ürünü İncele

Gülümseten Kasım Fırsatları 1 Kasım'da başladı! Görsele tıklayarak indirim sayfasına ulaşabilirsiniz

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Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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