Gülümseten Kasım'a özel iPhone 16 Plus'ta 4000 TL indirim var

Yeni nesil bir akıllı telefona mı sahip olmak istiyorsunuz? Akıllı telefonlar hayatlarımızı kolaylaştıran ve eğlendiren çok yönlü aletler. iPhone 16 Plus, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri. 6.7 inçlik büyüleyici ekranı, A18 çipin sunduğu muazzam güç ve gün boyu kesintisiz kullanım imkanı sunan uzun pil ömrüyle iPhone 16 Plus, akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açıyor. Üstelik, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 4000 TL indirimde olan bu özel modelle, hem cebinizi yormadan hem de en son teknolojiye sahip olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Apple iPhone 16 Plus (256 GB) öne çıkan özellikler

iPhone 16 Plus 256 GB, güçlü A18 çipi ile ileri düzey bir performans sunarak fotoğraf, video ve oyun deneyimlerinizi üst seviyeye taşıyor. 6.7 inç Super Retina XDR ekran ve yeni nesil Ceramic Shield koruması ile hem dayanıklı hem de etkileyici bir görsellik sağlıyor. Uzun pil ömrü ve USB-C veya MagSafe ile hızlı şarj imkanı sayesinde her an yanınızda olan iPhone 16 Plus, iOS 18 ile kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Kamera Denetimi, Ultra Geniş ve 48 MP Fusion kamera gibi gelişmiş özellikler sayesinde fotoğrafçılığınızı yaratıcı bir boyuta taşırken, optik zoom ile detayları daha yakın hissediyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

14 plus'tan geçti. Rengi gerçekten çok hoş. Şarjı uzun. Hafif, büyük ekran ve iPhone isteyenler değerlendirebilir."

"Gayet başarılı ürün. Oldukça hafif ve ekranı bayağı büyük."

Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

