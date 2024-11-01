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Gülümseten Kasım başladı! İndirimleriyle öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik
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Gülümseten Kasım başladı! İndirimleriyle öne çıkan ünlü markaları sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.11.2024 11:50
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Beklenen gün geldi çattı: Gülümseten Kasım başladı! Her yıl heyecanla beklenen bu indirimli alışveriş etkinliğinde modadan elektroniğe, kişisel bakımdan ev yaşama onlarca kategorideki binlerce üründe büyük fırsatlar alışveriş severlerle buluşuyor. Siz de Gülümseten Kasım ile ihtiyaçlarınızı en uygun şekilde karşılamak ve bütçenizi korumak isterseniz sizin için seçtiğimiz markalardaki indirimlere mutlaka bir göz atmalısınız.

Ay boyu, alışveriş severlerin yüzünü güldürecek Gülümseten Kasım an itibarıyla başladı. İhtiyaç listelerinizi çıkarmanın zamanı da geldi! 30 Kasım'a kadar sürecek Gülümseten Kasım'da her beğeniye uygun ürünler çok cazip fırsatlarla karşınızda olacak. Flaş fırsatlar, sürpriz indirimler, en düşük fiyat garantisiyle Gülümseten Kasım'da yerinizi almak isterseniz sizin için seçtiğimiz fırsatlara göz gezdirerek bütçe dostu alışveriş için o ilk adımı atabilirsiniz. İşte detaylar!

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Gülümseten Kasım kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Kışın sıcacık içeceklerin keyfiniz Stanley termos ile çıkarın! Şimdi almanın tam zamanı

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Yüksek kaliteli, paslanmaz çelik malzemeden üretilen ve BPA içermeyen Stanley termoslar yediden yetmişe dünya çapında pek çok kişinin favorisi. Öyle ki sosyal medyanın da en çok konuşulan, viral ürünlerinden. Stanley'i bu kadar popüler yapan pek çok unsur var; dayanıklılık, ömür boyu garanti sunması, şık ve fonksiyonel tasarımları ve bir termosta olmazsa olmaz uzun süre sıcak ve soğuk tutma özelliği! Bir termostan çok daha fazlasını sunan Stanley'e sahip olmak ve yaz kış içeceklerinizi keyifle tüketmek isterseniz bu indirim fırsatını kaçırmamalısınız.

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2. Hem spor hem şık modeller: Levi's giyim ürünleri indirimde

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Levi's, birbirinden şık jeanlerin yanı sıra ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlar da dahil olmak üzere geniş bir giyim yelpazesine sahip. Dünya çapında birçok kişinin gardırobunda yer alan klasik ve zamansız bir marka olan Levi's yüksek kalite, dayanıklılık ve şıklık ile özdeşleşiyor. Sizin de Levi's'ın en havalı parçalarını gardırobunuza ekleme zamanınız gelmedi mi? Levi's ürünlerini hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

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3. Outdoorda zirve! Columbia indirimlerini kaçırmayın

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Outdoor tutkunlarının favori markaları arasında yer alan Columbia; monttan kabana, tişörtten polara, ayakkabıdan bota, aklınıza gelebilecek her türden ürünü koleksiyonunda barındırıyor. Yüksek kalite, dayanıklılık ve fonksiyonellik odaklı üretimiyle öne çıkan marka hava şartlarına dayanıklı ve teknolojik yenilikler ile desteklenmiş ürünler sunuyor. Bu da onu rakiplerinin bir adım önüne taşıyor.

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4. Apple ürünleri de indirimde, kaçırmayın

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Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple; benzersiz tasarımları, yenilikçi ürünleri ve üstün teknolojik özelliklere sahip ürünleriyle tanınıyor. Apple'ın en popüler ürünleri arasında iPhone, iPad, Mac bilgisayarlar, Apple Watch ve AirPods yer alıyor. Özellikle iPhone, akıllı telefon sektöründe devrim niteliği taşıyan bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Göz alıcı tasarımı, yüksek kaliteli kamera özellikleri ve güçlü işlemcisiyle kullanıcılara zengin bir deneyim sunuyor. %40'a varan Apple indirimleriyle, üstün teknolojiye uygun fiyata sahip olmanın şimdi tam zamanı!

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5. Rahatlığa adım atın! Crocs modellerinde indirim var

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Günün büyük bir kısmında ayakta durmanızı gerektirecek işler yapıyorsanız ayaklarınızı rahat ettirecek ve vücudunuzun ayaklarınıza verdiği yükü hafifletecek ayakkabılar tercih etmeniz gerekiyor. Günlük hayatta ihtiyacınız olan konforu sunan Crocs terlik modelleri pek çok çeşidiyle sizi bekliyor. Eğer siz de rahatlığınızdan ödün vermek istemiyorsanız tasarımlarıyla ve konforuyla dikkat çeken Crocs terliklerdeki indirimleri keşfedin!

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6. Philips ev aletlerinde avantajlı fiyatlar

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Kullanışlı özellikler sunarak günlük işleri kolaylaştırmayı hedefleyen Philips ev aletleri, elektrik süpürgesinden ütüye, kahve makinesinden miksere, blenderdan tost makinesine geniş bir ev aletleri yelpazesi sahip. Hem kaliteli ürünleri hem de fonksiyonel özellikleri ile tanınan Philips ürünleri geniş ürün yelpazesi ile herkesin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun bir seçenek sunarken kullanıcılarından da tam not alır. Kısa süreliğine indirimde olan Philips ürünleriyle tanışmaya ne dersiniz?

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7. Kışın favoriniz olacak Merrell ürünlerinde en dip fiyatlar

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Doğaya olan tutkusuyla bilinen kişiler için tasarlanmış performans odaklı ürünleri ile tanınan Merrell, ayak sağlığı ve konforuna önem veren outdoor tutkunları ve doğa sporlarıyla uğraşan kişiler tarafından tercih ediliyor. Markanın ayakkabıları kullanıcılarından büyük beğeni topluyor. Özellikle trekking ve yürüyüş ayakkabıları, botları ve sandaletleri en çok satan modeller arasında yer alıyor.

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8. İster çocuğunuz için ister kendiniz için alın: LEGO setler indirimde

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LEGO, yıllardır çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü şekillendiren eşsiz yapım setleriyle tanınan bir marka. Bugün ise kaçırılmayacak bir fırsat söz konusu! LEGO'nun ünlü markalarıyla işbirliği yaparak ürettiği setlerde büyük bir indirim dönemi başladı. Eğer çocukluğunuzda uzun süreli eğlence ve yaratıcılığın keyfini çıkardıysanız veya koleksiyonunuzdaki serilere yenilerini eklemek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmamalısınız. LEGO setleri, her yaştan insanın ilgisini çeken ve sınırsız olasılıklara izin veren parçalarıyla unutulmaz deneyimler sunuyor.

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9. Benzersiz tasarım, yüksek kalite, ultra konfor: Camper ayakkabılarda 3500 TL'ye varan indirim

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Ayakkabı söz konusu olduğunda rahatlık kadar şıklığa da önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Özgün ve şık tasarımlarıyla yıllardır moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Camper, hem rahat hem de şık bir ayakkabı arayanların ilk numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Kombinlerinizin havasını yükseltecek Camper ayakkabılar büyük indirimlerle satışta! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz.

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Bu içerik 1 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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