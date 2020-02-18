Gül’ün Babacan desteğinin zamanlama ve anlamı

Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 18 Şubat’ta Karar gazetesinde yayınlanan mülakatıyla Ali Babacan’ın kurma hazırlığında olduğu partiye ilk açık desteğini verdi. Bu, aynı zamanda Gül’ün uzun zamandan bu yana kamuoyu önüne ilk çıkışıydı. Cumhurbaşkanlığı süresinin bitiminin ardından Adalet ve Kalkınma Partisine (AKP) yeniden kayıt yaptırmayan Gül, bu mülakatla yalnızca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP ile arasındaki bütün kapıları kapatmakla kalmadı, karşısında saf tutmuş oldu. Zaten Gül, Karar yazarlarının sorularına verdiği yanıtlarda; günümüz Türkiye'sine dair hemen hemen her konuda -yani sadece genel olarak değil, özel olarak her bir konuda da- Erdoğan gibi düşünmediğini ve tutum almadığını göstermiş. Bunların başında, bütün yürütme yetkilerinin tek elde toplandığı mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söylemesi geliyor. Gül’ün “TBMM bugüne kadar hiç bu kadar önemsizleştirilmemişti. Bunun noksanlığını Türkiye hissediyor” sözleri önemli. Bu çıkışıyla Gül, CHP, İYİ Parti, HDP ve Gelecek Partisi ile aynı “parlamenter sistem” zemininde buluşmuş oluyor. Bu çerçevede HDP’yi dışlayıcı tutum takınmadığı ve Kürt sorununu artık ulusal bir sorun olduğunu söylemesi de önemli.

Gezi’de yol ayrımı ve Suriye Gül’ün bu mülakatta Erdoğan’ı her halde en rahatsız edecek -parlamenter sistemle birlikte- ikinci çıkışı da Gezi protestoları ve davası konusunda söyledikleri olmuştur. “Gezi onurumuzdur” demesi gerçi sosyal medyada kendisinin o dönemde Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan sert eleştiriler aldı. Öte yandan Gül ve Erdoğan arasında kamuoyuna yansıyan ilk ciddi görüş ayrılığının da Gezi Parkı protestoları konusundaki tutum farkından kaynaklandığı unutulmamalı. Gül’ün mülakatının yayınlandığı gün, Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil bütün sanıklara beraat kararı çıkması iyi bir tesadüf oldu. Gül, tutuklu yargılanmanın uygulamada kurala dönüşmesine son verilmesini, Türkiye’yi rahatlatacak adımların ilk sırasında sayması da bu çerçevede dikkat çekiyordu. Gül'ün, ilk yıllarında kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak karar mekanizmasının başında bulunduğu Suriye siyasetine sert eleştiriler yöneltmesi bir başka konu; bu konuda gazeteci meslektaşların eleştirel yaklaşımı da dikkatten kaçmıyor. Gül’ün işlerin daha da kötüye gidişinde dönüm noktası olarak ABD’nin Türkiye’den desteğini çekmesi ve Rusya’nın 2015’ta Suriye’ye yüklenmesine “çıkış stratejisi olmadan” yakalanmış olunmasını göstermesi ağır bir suçlama. O dönemde Gül’ün görev süresi bitmiş, Erdoğan (2014 Ağustos ayında) Cumhurbaşkanı seçilmiş, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Başbakan olmuştu.