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Gül'ün "maklube" çıkışının altında ne yatıyor, parti kulislerinde iç tartışma nasıl yorumlanıyor?

21.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

AKP'de Adalet Bakanı Abdühamit Gül'ün, "Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkmasınlar"çıkışı, AKP içindeki "ekipler arası güç savaşı" ve "Pelikancılar" tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın, AKP kulislerinde tartışmaya ilişkin konuşulanları yazdı.

Gül'ün "maklube" çıkışının altında ne yatıyor, parti kulislerinde iç tartışma nasıl yorumlanıyor?

AKP'de Adalet Bakanı Abdühamit Gül'ün, "Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkmasınlar"çıkışı, AKP içindeki "ekipler arası güç savaşı" ve "Pelikancılar" tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün, "son dönemde yargıdaki kritik noktalara FETÖ'cülerin getirildiği" iddiası ile başlayan tartışmanın nedeni olarak, Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında yargı içindeki atamalara ilişkin anlaşmazlık gösteriliyor.

AKP kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, rahatsızlıklarını bizzat ileten Bakan Gül'ün bu tartışmadan "güçlenerek çıktığı"nı ifade ediyorlar.

Tartışma nasıl başladı?

AKP'de, parti içindeki çekişmenin görünür hale gelmesine neden olan gelişme, Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın sahibi olduğu Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör'ün, yargıdaki atamaları eleştiren yazısıyla gündeme geldi.

Güngör yazısında, "Son dönemde kritik noktalara FETÖ'cülerin getirildiği, FETÖ'yle mücadele eden hakim ve savcıların yerine Bylockçuların getirildiği" iddialarına yer verdi.

Bu yazının yayınlanmasının ardından Bakan Gül, "Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar, Türk yargısına töhmette bulunmaya kalkmasınlar" açıklaması yaptı.

Albayrak'la anlaşmazlık iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Gül'ün bu çıkışının nedeni olarak, aslında bir dönem birlikte hareket ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekibiyle ilgili yaşadığı anlaşmazlık gösteriliyor. Albayrak ve ekibinin, kendilerine yakın bazı isimlerin atanmasını istediği, Gül'ün de buna direndiği iddiaları dile getiriliyor. Gül'ün Güngör'ün yazısıyla hedef alınmasından da Albayrak ve ekibini sorumlu tuttuğu ifade ediliyor.

Dile getirilen bir başka iddiaya göre ise Gül'ün hedef alınmasının altında, olası bir kabine değişikliğinde kabine dışında kalmasının sağlanması çabası yatıyor. Hatta olası bir kabine değişikliğinde, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi sürecinde aktif rol oynayan Ali İhsan Yavuz'un, Adalet Bakanlığı'na getirilmek istendiği idddiaları da kulislerde seslendiriliyor.

Sorun, Erdoğan'a taşındı

Bu gelişmelerin ardından Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ve yaşadığı sıkıntıları aktardığı belirtiliyor. Hatta Gül'ün, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili "belgeli yanıt" verdiği de kulislere yansıyan iddialardan. Parti kaynakları, Gül'ün görüşmeden memnun ayrıldığını, daha sonra partinin MYK'sında, TBMM'ye sunulacak yargı paketi ile igili kapsamlı sunum yaptığını ve soruları da tek tek yanıtladığını ifade ediyorlar.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu gelişmelerin ardından partisinin MKYK toplantısında "iç tartışmalardan uzak durun" uyarısı yaptığına dikkat çekiliyor.

"Kazanan Gül oldu"

Parti içinde yaşanan bu gelişmeleri BBC Türkçe'ye değerlendiren bir kaynak, AKP'nin yerel seçimlerde büyükşehirleri kaybettiğine dikkat çekerek, partinin iç kavgalarla zaman kaybetmesi halinde bedel ödemeye devam edeceğine işaret etti.

Sözkonusu kaynak, "Reformcu kimliğimize dönmezsek, yeniden toplumu kucaklayacak hamleleri yapmazsak, parti olarak bedel ödemeye devam ederiz. Onun için kendi iç kavgalarını büyüten değil, dışa dönük bir parti kimliğini korumamız gerekir. Bunun en kuvvetli ayağı da yargı ile ilgili atılacak adımlar olacak" dedi.

"Maklube tartışması"nın kamuoyuna yansımasını da değerlendiren AKP'li siyasetçi, "Tartışmanın sonucuna bakmak lazım. Bu tartışmadan Abdülhamit Gül güçlenerek çıktı" yorumunu yaptı.

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