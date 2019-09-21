AKP'de Adalet Bakanı Abdühamit Gül'ün, "Düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkmasınlar"çıkışı, AKP içindeki "ekipler arası güç savaşı" ve "Pelikancılar" tartışmasını bir kez daha gündeme taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün, "son dönemde yargıdaki kritik noktalara FETÖ'cülerin getirildiği" iddiası ile başlayan tartışmanın nedeni olarak, Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında yargı içindeki atamalara ilişkin anlaşmazlık gösteriliyor.

AKP kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek, rahatsızlıklarını bizzat ileten Bakan Gül'ün bu tartışmadan "güçlenerek çıktığı"nı ifade ediyorlar.

Tartışma nasıl başladı?

AKP'de, parti içindeki çekişmenin görünür hale gelmesine neden olan gelişme, Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın sahibi olduğu Sabah Gazetesi'nin yazarı Dilek Güngör'ün, yargıdaki atamaları eleştiren yazısıyla gündeme geldi.

Güngör yazısında, "Son dönemde kritik noktalara FETÖ'cülerin getirildiği, FETÖ'yle mücadele eden hakim ve savcıların yerine Bylockçuların getirildiği" iddialarına yer verdi.