Gülüş tasarımı nedir? Gülüş tasarımı sonrası bunlara dikkat

Gülüş tasarımının en güzel tarafı kişiye özel olmasıdır. Kişinin yüzüne yakışacak, dişin boyunu, genişliğini ve birbirlerine göre durumunu, dudakla ilişkisini, güldüğü zaman nasıl göründüğünü baştan tespit etmek amaçlı çıkan yoldur. Gülüş tasarımı isteğiyle gelen hastaya öncelikle başlangıç fotoğrafları çekilir. Hastanın memnuniyetsiz olduğu durumlar ya da hayal ettiği gülüş sorgulanır. Bu doğrultuda alınan ölçülerle laboratuvar çalışmaları yapılır. Laboratuvar çalışmasında, hastanın yüz şeklini, hastadan alınan bilgiler doğrultusunda ve hastaya yakışacağını düşündüğümüz tüm detaylarla birlikte tasarım hazırlanır. Ağza uygulandığı zaman dijital görüntülemeden farklı olarak, hastanın mimikleri ve 3 boyutlu vereceği tüm görüntü tespit edilir. Buna göre o hastaya yakışan, güldüğünde konuştuğunda görünecek diş boyuna kadar yakışan gülümseme ve diş formları tespit edilir. Bundan sonra da varılan sonuçtaki gülüşü elde etmek amaçlı hangi tedaviler uygulanacağı tespit eder ve yola çıkarız.

GÜLÜŞ TASARIMI İÇİNDE HANGİ TEDAVİLER BULUNMAKTADIR? Gülüş tasarımı içerisinde bütün tedaviler bulunur. Hastanın dişleri çok güzel olabilir, ama güldüğü zaman diş etleri çok görünüyor olabilir. Bu tür durumlarda sadece diş eti operasyonu yapılır. Hastanın her şeyi çok güzeldir fakat dişlerinin rengi kötü olabilir. O zaman da beyazlatma işlemi yapılabilir. Dişlerin dizilimi güzel olabilir ancak birkaç tane diş gülüşü bozuyordur. O dişlere düzeltme uygulamaları yapılabilir. Dolayısıyla gülüş tasarımın içerisinde birçok tedavi bulunabilir. Bunun yanında hiç akla gelmeyen implant uygulamaları da gülüş tasarımı içerisinde bulunabilir. Kişi eğer güldüğü zaman eksik dişi varsa ve bu eksik diş sadece dişsel boyutta değil de dişi taşıyan kemik boyutunda var ise, çökmeye sebep olmuşsa ve bu da yumuşak dokunun desteğini kaybettirmiş ise, implant uygulaması da gülüş tasarımı içerisinde bulunur. GÜLÜŞ TASARIMI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Gülüş tasarımındaki en önemli kriter gerçeklerden sapmamaktır. O hastanın yüzüne yakışacak olan gülümsemeyi doğru bir şekilde tespit etmek gerekir. Bazı insanların beklentileri çok daha mütevazi olabilir. Bazı kişilerin beklentileri de çok daha gösterişli olabilir. Dolayısıyla bu ikisi arasında, kişiliğe ve sosyal yaşama yakışan gülümsemeyi tespit etmek gerekir.

Gülüş tasarımında yine çok önem verdiğimiz bir şey, tasarım yaparken hastanın kendi sağlığını da mutlaka ön planda bulundurmaktır. Günümüzde özellikle gülüş tasarımı yaparken hastalarımızın kendi dişlerine zarar vermeden, onları koruyarak en minik dokunuşlarla gülüş tasarımı yapmak ve bunu uzun vadede yatırım olarak düşünmek çok önemlidir. GÜLÜŞ TASARIMINDA KİŞİYE HANGİ ANLAMLAR KAZANDIRILIR? Gülüş tasarımı yapmanın amacı, aslında tamamen bu beklenti içerisinde olan hastayı mutlu etmektir. Mutlu olması demek, dişlerinden ve gülümsemelerinden mutlu olmaları demektir. Bu doğrultuda eğer kişi gülüşünden mutluysa güven kazanır. Daha kendine güvenli ve rahat gülümser. Güldüğü zaman dişlerinde bir sorun varsa onu saklama gereği duymaz. Dolayısıyla toplumsal olarak bireye mutlaka katkısı olur. Gülüş tasarımı içerisinde bazen kişiliklerle alakalı, o kişiyi daha farklı yansıtmak ve algıyı değiştirmek amaçlı minik dokunuşlarda bulunuruz. Çok sert ifadeli insanlarda biraz daha sempatik ve çekici bir diş formuyla ifadeleri yumuşayabilir.

Çok çekici gülüşe sahip olan fakat kişilik olarak biraz daha sert olan bir iş insanına, sportif ve entellektüel bir gülüş sağlanabilir. Bu doğrultuda minik dokunuşlar bizim için yeterlidir. Yani kişinin kişiliğini göstermek istediği gibi gösterebileceğimiz bir tasarım uygulayabiliriz. İMPLANTIN GÜLÜŞ TASARIMINDA YERİ VAR MIDIR? Gülüş tasarımı yapmamızın en büyük sebebi, hastayı hem çok daha genç hem daha güzel göstermektir. Var olan güzelliğini ortaya koymaktır. Yumuşak dokunun desteği alttaki sert dokudan kaynaklandığı için, sert dokuda kayıp varsa yani hastanın ağzında olmayan dişleri varsa, bu olmayan dişten dolayı kaybettiği kemiği varsa, burada implant devreye girer. İmplant, sadece var olan kemiğe, yani daha önce erimiş ama kalmış olan kemiğe vida uygulama işlemi değildir. Kemik yoksa, yeni kemik oluşturmak, kemiğin hacmini artırmak, dışarıdan yumuşak dokunun desteğini artırmak adına çok önemlidir. Kemiği oluşturduktan sonra implant uygulayıp, istediğimiz genişlikte istediğimiz kadar dışarıda diş konumlandırdığımız zaman, hasta çok daha genç, yumuşak dokusu gerilmiş ve fresh duracaktır. Bu yüzden implantın ve kemik oluşumunun gülüş tasarımında çok ciddi bir yeri vardır.

Çok eskiden ön dişlerini kaybetmiş hastalar varsa, üst dudağı içeriye doğru çöker. Kemik oluşumu ve implant uygulaması sırasında yaptığımız şey, bu bölgede kaybettiğimiz kemiği dışarıya doğru kazanmak, o kemiği sabitlemek ve üzerine diş yapmak amaçlı implant uygulaması hastayı çok daha genç gösterecektir. Böylelikle kaybettiği kemiğe ve dokuya kavuşmuş olacaktır. GÜLÜŞ TASARIMI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Gülüş tasarımı aslında hastayı dişleri açısından ve alt yüz açısından bir konuma getirmektir. Ama aynı zamanda ağız içinde de yapılan tedaviler, protez uygulamaları, implant uygulamaları, beyazlatmalar sonradan bakım gerektiren bir konumda olur. Diş beyazlatma işlemi yapılmışsa, mutlaka bir süre için renkli yiyecek ve içeceklerden uzak durulması, sigarayı minimuma indirmek gereklidir. Sigara içilmesi, hem diş eti sağlığı açısından hem de diş beyazlığı açısından negatif etki yaratır. Eğer porselen uygulamaları olmuşsa, diş bakımı, araları temizleme, ip kullanımı, ağız duşu kullanımı gibi diş fırçalamanın yanında yardımcı aparatlardan faydalanarak ağız hijyenini sağlıklı halde tutmak gereklidir. 6 ayda bir diş hekimi kontrolü, diş tasarımı ve gülüş tasarımı yapılmamış olsa bile mutlaka her insanın yaptırması gereken kontrollerdir. Gülüş tasarımı yapılmışsa, diş fırçalama ve ağız bakımı biraz daha özen ister.