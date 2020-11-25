Gülüş tasarımında bonding uygulaması nedir?

Bir hasara neden olmadan, diş eti üzerinde madde kaybı yaşanmadan kompozit materyallerle dişin üzerine yapıştırılması suretiyle dişin şekillendirilmesi, tedavi edilmesi işlemidir. Bonding uygulamaları genellikle estetik olarak dişin form bozukluklarının giderilmesi ve renklendirilmelerin giderilmesi için uygulanır. Hastanın muayenesi tamamlandıktan sonra en doğru tedavi seçeneği sunulur ve gülüş tasarımında bonding sıkça tercih edilir. Ancak çok fazla çay ve kahve tüketen, sigara içen hastaların bakımını belli aralıklarla yaptırması gerekir.

