Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!

İznik'te bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde çalışan Serkan Türköz, bölgedekilerin ilgisini çekiyor. Hem gülüşü hem de sıcakkanlı tavırlarıyla gelen müşterilerle uzun süre sohbet edip, bir yandan araç yıkayan Serkan Türköz'e çevredekiler 'kel Serkan' diye hitap ediyor. Çalıştığı istasyonda, iş arkadaşları tarafından da sevilen Türköz, en çok ilginç gülüşüyle dikkat çekiyor. Birçok kişi aracını yıkatmanın yanı sıra Türköz'ün gülüşünü de görmek için buraya geliyor.

"'AĞABEY BİR KERE GÜLER MİSİN?' DİYE ISRAR EDİYORLAR"

Serkan Türköz İznik dendiğinde akla ilk kendisinin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İznikliler gülüşümü çok seviyor. Çok gülerim. Allah ağlatmasın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız . İznik denilince herkesin aklına ben gelirim. Hem gülüşümü hem kafamı çok seviyorlar. 'Kel Serkan' dedin mi bir tek ben varım. Lakabım kel Serkan. Buraya gelen müşteriler hep benim için geliyorlar. Geldiklerinde 'Ağabey bir kere güler misin' diye ısrar ediyorlar. Bende her zaman gülüyorum" dedi.

(DHA)

