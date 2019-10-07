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Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 8 ay süren takip ve izlemeler sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası ile ilgili 2019 yılı Şubat ayında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 8 ay süren takip ve izlemeler sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası ile ilgili 2019 yılı Şubat ayında soruşturma başlatıldı. 8 aylık soruşturma süresi boyunca iletişim ve ortam dinlemeleri, görüntü kayıtları, fiziki takipler ve banka hesap hareketlerinden gerekli delillendirmeler gerçekleştirildi.
Rüşvet suçu kapsamında delillendirmesi yapılan, aralarında Diyarbakır’da görevli eski Tekirdağ Gümrük İl Müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 19 şüpheli şahsa yönelik, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir illeri de dahil olmak üzere yakalama çalışmaları için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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