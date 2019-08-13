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Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

GÜMRÜĞE takılan iki yarış otomobili Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde, e-ihale üzerinden satışa çıkarılacak.

Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)-GÜMRÜĞE takılan iki yarış otomobili Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde, e-ihale üzerinden satışa çıkarılacak.

Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. ‘www.eihale.gov.tr’ adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle araçlar dikkat çekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model ‘Caterham SP/300.R’ model 2 yarış otomobili de dikkat çeken araçlar arasında yer alıyor. Geçici olarak Türkiye getirilen ve teslim alınmadığı için gümrükte kalan yarış arabaları için kısa zaman sonra e-ihale yapılacak. Satışa çıkarılacak aracın fiyatı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.

“E-İHALE SİSTEMİ BİZİM İÇİN ETKİN OLARAK KULLANILAN YENİ BİR SİSTEMDİR”

600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan E-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Gülten Kılınç, "E- ihale sistemi bizim için etkin olarak kullanılan yeni bir sistemdir. Vatandaşlarımız bize ‘eihalegov.tr’ adresinden rahatlıkla ulaşabilir. Bu hizmette vatandaşlarımız ücretsiz olarak sisteme üye olarak giriş yapabilmektedir. Sitemiz içinde, ‘Sıkça sorulan sorular’ bölümünden kendilerinin aradığı cevapları bulabilmektedir” dedi.

“E-İHALE SİSTEMİNDEN 2014 YILINDAN BU YANA 870 MİLYON TL CİVARINDA DEVLET EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNDUK”

Kılınç, “E- ihale sisteminde 2014 yılından bu yana 870 milyon TL civarında devlet ekonomisine katkıda bulunduk. Bu sistemde tamamen etkin ve kolay ulaşılabilirlik esastır. Tüm satışlarımız şeffaf olarak gerçekleşmektedir. E- ihaleden bugüne kadar ilk ihalede yüzde 80 satış işlemlerini gerçekleştirdik. Burada vatandaşlarımız her türlü araca ve eşyaya rahatlıkla erişebiliyor.” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda satışa sunulacak olan yarış arabalarına dair detaylı bilgilere söz konusu site üzerinden ulaşabileceklerini belirten Kılınç, otomobil meraklılarının eihale.gov.tr adresinden satış ve ihale süreçlerini takip edebileceklerini ifade etti.

(FOTOĞRAF)

Gümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyorGümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyorGümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyorGümrüğe takılan yarış otomobilleri satılmayı bekliyor

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