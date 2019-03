"Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz"

Vizelerin kalkması için yoğun çaba sarfettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "İhracatçılarımıza artık yeşil pasaport veriyoruz. Arkadaşlarımızın haklı bir talebi oldu. Pasaportu 2 yıllığına veriyormuşuz. 6 aydan az kalınca birçok ülke, o ülkeye girerken zorluk çıkartıyor. Bunun süresini uzatmakta fayda var. İhracatçılarımızı bu anlamda da inşallah rahatlatalım. " diye konuştu.

Türk dış politikasının emin adımlarla yoluna devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada da güçlüyüz, masada da güçlüyüz. Dünyanın her yerinde varız. Her yerde sözümüz geçiyor. Girişimci ve insani dış politikamızla sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yanı başımızdaki sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz. Her ülke ile ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Bu durum da ticarete ve ekonomiye yansıyor. Sorunlar olabilir, rahatsız olmayın, her şey kontrolümüz altındadır. Sorun varsa çaresi vardır. Bir yerde problem varsa onun da çözümü vardır. Biz girişimci ve insani dış politikamızla tüm sorunları çözmek için ülkemizi hak ettiği noktaya götürmek için çalışıyoruz. "