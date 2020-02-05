“Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Bir Zorunluluk”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. AB ile Aralık ayında bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pekcan, “Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi hem AB çalışmalarında hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Sayın (Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri) Phil Hogan da aynı görüşü paylaştığını, bu konuda destek istediğini, bütün Konsey üyelerinden de destek beklediğini söyledi. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi” diye konuştu. Brexit sonrası ticaret İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nca (EBSO) düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı, Brexit ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Pekcan, “İngiltere ile AB’nin beraber yapacakları Serbest Ticaret Antlaşması’na paralel olmak üzere biz de kendi anlaşmamızı yapacağız. 27 Şubat’ta İngiltere’den bir heyet gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başlıyoruz” dedi.

2019 yılında ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri, Brexit, siyasi karışıklıklar, iç çatışmalar, protestolar nedeniyle dünyada belirsizliğin ön plana çıktığını kaydeden Pekcan şunları söyledi: “IMF 2019’da ilk defa belirsizlik endeksi yayınladı. Birinci çeyrekte yüzde 5 olan bu endeks, üçüncü çeyrekte yüzde 99,7’ye çıktı. Yüzde 3,9 olarak öngörülen küresel büyüme yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Yüzde 4 oranında artması öngörülen küresel ticaret hacmi yüzde 1,2 arttı.” “İhracatın ithalatı karşılama oranı son 62 yılın en yükseği” 2016-2017 yılında küresel korumacılık önlemlerinin dünya ticaret hacminde 79 milyar doları kapsadığını belirten Pekcan, bu rakamın 10 yılda iki kat artarak 2018-2019 döneminde 747 milyar dolara çıktığını vurguladı. Pekcan, buna rağmen Türkiye’nin korumacılık önlemlerine tabi olan ihracatının 2018’de 7,2 milyar dolar iken 2019’da 10,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti. Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat artış sıralamamız dünyada yedinci sırada. Allah'ın izniyle Ocak ayında da yüzde 6,1 artış ile ihracatımız 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde. Bugüne kadar en yüksek Ocak rakamını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İthalatımızda yüzde 9,1 yavaşlama oldu 2019'da. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Özetle dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor”.