“Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Bir Zorunluluk”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.
AB ile Aralık ayında bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pekcan, “Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi hem AB çalışmalarında hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Sayın (Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri) Phil Hogan da aynı görüşü paylaştığını, bu konuda destek istediğini, bütün Konsey üyelerinden de destek beklediğini söyledi. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi” diye konuştu.
Brexit sonrası ticaret
İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nca (EBSO) düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni’nde konuşan Ticaret Bakanı, Brexit ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Pekcan, “İngiltere ile AB’nin beraber yapacakları Serbest Ticaret Antlaşması’na paralel olmak üzere biz de kendi anlaşmamızı yapacağız. 27 Şubat’ta İngiltere’den bir heyet gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başlıyoruz” dedi.
2019 yılında ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri, Brexit, siyasi karışıklıklar, iç çatışmalar, protestolar nedeniyle dünyada belirsizliğin ön plana çıktığını kaydeden Pekcan şunları söyledi: “IMF 2019’da ilk defa belirsizlik endeksi yayınladı. Birinci çeyrekte yüzde 5 olan bu endeks, üçüncü çeyrekte yüzde 99,7’ye çıktı. Yüzde 3,9 olarak öngörülen küresel büyüme yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Yüzde 4 oranında artması öngörülen küresel ticaret hacmi yüzde 1,2 arttı.”
“İhracatın ithalatı karşılama oranı son 62 yılın en yükseği”
2016-2017 yılında küresel korumacılık önlemlerinin dünya ticaret hacminde 79 milyar doları kapsadığını belirten Pekcan, bu rakamın 10 yılda iki kat artarak 2018-2019 döneminde 747 milyar dolara çıktığını vurguladı. Pekcan, buna rağmen Türkiye’nin korumacılık önlemlerine tabi olan ihracatının 2018’de 7,2 milyar dolar iken 2019’da 10,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti.
Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat artış sıralamamız dünyada yedinci sırada. Allah'ın izniyle Ocak ayında da yüzde 6,1 artış ile ihracatımız 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde. Bugüne kadar en yüksek Ocak rakamını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İthalatımızda yüzde 9,1 yavaşlama oldu 2019'da. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,9. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Özetle dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor”.
Pakdemirli: İncirde 10 milyon dolarlık kaybı önledik
Aynı toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya liginde olduğu kuru üzüm, incir, fındık, zeytin gibi ürünlerde fiyatların üretici aleyhine düşmesini engellemenin önemini vurguladı. Pakdemirli, kuru üzüm ve kuru incirde Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla fiyatlara müdahale edildiğini söyledi. Pakdemirli, “Kuru üzümde ihracat fiyatı geçen seneye göre, ton başına 200 dolar artmış, yani ülkemize ilave 55 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Aynı şekilde, üretimdeki artışa bağlı olarak, ihracat fiyatının ton başına 500 dolara düşmesi beklenen kuru incirde düşüşü durdurarak, ihracatta oluşacak 10 milyon dolarlık kaybı da engellemiş olduk” dedi.
Tarımda yeni hedefler
Türkiye tarihinin en geniş katılımlı Tarım ve Orman Şurası’nın toplandığını belirten Pakdemirli, sekiz ana başlıkta eylem planlarının hazırlandığını söyledi. Pakdemirli “Önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretim, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde iki milyar dolarlık ihracat hedefi, yeni damızlık üretim merkezleri, iki milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektar tarımsal arazinin toplulaştırması gibi konuları bizim ağzımızdan daha sıklıkla duyacaksınız" diye konuştu.
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