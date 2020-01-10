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  4. Gümrük görevlilerine kızdı, TIR'ı ateşe verdi

Gümrük görevlilerine kızdı, TIR'ı ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından yurda girerken, gümrük görevlilerince yapılan kontrolde TIR'ında mazot fazlası olduğu için ceza yazılan Ahmet Kılıçparlar (48), aracını ateşe verdi.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Karkamış ilçesindeki gümrük kapısından yurda girerken, gümrük görevlilerince yapılan kontrolde TIR'ında mazot fazlası olduğu için ceza yazılan Ahmet Kılıçparlar (48), aracını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Kılıçparlar gözaltına alındı.
​Olay, akşam saatlerinde Karkamış Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Ahmet Kılıçparlar yönetimindeki çimento yüklü TIR Cerablus'a geçti. Burada yükü boşaltan Kılıçparlar, tekrar yurda girmek için gümrük kapısına geldi. İddiaya göre, gümrük kontrolünde kantara çıkarılan TIR'da mazot fazlası olduğunu söyleyen gümrük kontrol ekipleri ceza yazmak isteyince Kılıçparlar duruma tepki göstererek haksızlık yapıldığını söyledi. Çıkan tartışmanın ardından ceza kesilen Kılıçparlar, sinirlenerek kantardaki TIR'ı ateşe verdi. Gümrük çalışanlarının ihbarı üzerine kapıya gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede TIR'daki yangını söndürdü. TIR kullanılmaz hale gelirken, gümrük kapısındaki kontrol odaları da zarar gördü.
Gelen jandarma ekipleri Ahmet Kılıçparlar'ı gözaltına alarak ifadesini almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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