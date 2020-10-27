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Gümrük kaçağı 144 bin lira değerinde dişçilikte kullanılan malzeme ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Sarp Sınır Kapısı’nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen dişçilik sektöründe kullanılan malzemeler ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük sahasına gelen Gürcistan vatandaşı R.M.’nin kullandığı tırda arama yaptı.Şüphe üzerine x-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki dolabının içinde ve çekicinin sağ tarafında bulunan yan duvardaki hoparlör yanındaki doğal boşlukta dişçilikte kullanılan toplam 264 adet malzeme ele geçirildi.

Gümrük kaçağı 144 bin lira değerinde dişçilikte kullanılan malzeme ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı’nda yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen dişçilik sektöründe kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük sahasına gelen Gürcistan vatandaşı R.M.’nin kullandığı tırda arama yaptı.
Şüphe üzerine x-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki dolabının içinde ve çekicinin sağ tarafında bulunan yan duvardaki hoparlör yanındaki doğal boşlukta dişçilikte kullanılan toplam 264 adet malzeme ele geçirildi. Kaçak malzemelere el konulurken, R.M. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. Araca ve ele geçirilen malzemelere el konulurken, kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 144 bin lira olduğu bildirildi.

Gümrük kaçağı 144 bin lira değerinde dişçilikte kullanılan malzeme ele geçirildi

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