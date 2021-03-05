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  4. Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi

Gümrük kaçağı 5 ton çay böyle imha edildi

05.03.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi.Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 10 yıl önce Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi.

Sivas’ta yaklaşık 10 yıl önce gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 5 ton kuru çay ekipler tarafından imha edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 10 yıl önce Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin denetimleri sırasında bir tır durdurularak incelendi. İncelemeler sonrasında tırın dorsesinde kolilerin içerisinde yaklaşık 5 ton gümrük kaçağı çay olduğu tespit edildi. Ele geçirilen çay paketlerine güvenlik güçleri tarafından ele konularak adli işlem başlatıldı. Koyulhisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ardından 5 ton çayın imhasına karar verildi. Sivas Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na getirilen çaylar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sivas Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edildi. İmha edilen çaylar havadan drone ile görüntülendi.

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