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Gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar polisi tarafından 3 telefon bayisinde yapılan aramalarda toplam 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi ve ilçeler yapılan çalışmalar kapsamında 3 telefon bayisinde yapılan aramada, toplam 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından 3 telefon bayisinde yapılan aramalarda toplam 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi ve ilçeler yapılan çalışmalar kapsamında 3 telefon bayisinde yapılan aramada, toplam 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğünce tahkikatlar devam ettiği bildirildi.

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