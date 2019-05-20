Gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından 3 telefon bayisinde yapılan aramalarda toplam 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi ve ilçeler yapılan çalışmalar kapsamında 3 telefon bayisinde yapılan aramada, toplam 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğünce tahkikatlar devam ettiği bildirildi.



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