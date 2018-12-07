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Gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ile yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 18:09 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 3 bin 500 paket sigara, 18 paket nargile tütünü ve 72 ayrı karton kutu içinde Tekel bandrollü çok sayıda boş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ile yakalandılar

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 3 bin 500 paket sigara, 18 paket nargile tütünü ve 72 ayrı karton kutu içinde Tekel bandrollü çok sayıda boş makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması ile gümrük kaçağı tütün mamülleri sattığını belirledikleri M.N.Y ve S.T.'ye yönelik Menemen ilçesinde sabah operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 500 paket sigara, 18 paket nargile tütünü ve 72 ayrı karton kutu içinde Tekel bandrollü çok sayıda boş makaron ele geçirildi. İki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

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