Bu konuda çalışmaların sürdüğünü aktaran Pekcan, "Tır parkının kapasitesinin arttırılmasını konuştuk. Akaryakıt pompa istasyonunun sayılarının arttırılmasını konuştuk onu artırabiliriz. Yarın Bulgarsitan’a ziyaretimiz olacak. Oradaki 8 peronun 10’a çıkartılması ve daha verimli çalışılabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Burada yenilikler yapıyoruz, Türkiye Avrupa'nın en modern gümrük kapılarına sahip, bunu her aşamada kendileri de söylüyor. Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz, dijitalleşmeye gidiyoruz, tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek tek durak sistemi ve tek pencere sistemindeki evrak sayısının azaltılmasıyla ilgili." diye konuştu.

Kapıkule'deki yoğunluğu Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırma çalışmalarıyla ilgili girişimlere de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Yeni bir projemiz var, eğer AB tarafından izin alabilirse veteriner kontrol sistemi ve laboratuvarların bir kısmını da Hamzabeyli'ye kaydırarak, çünkü AB şu an sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda. O şekilde yoğunluğu o tarafa kaydırabiliriz diye düşünüyoruz. Orada da projemize laboratuvar ve veteriner kontrol sistemimize dahil edelim diye karar verdik. Bu kapının da genişletilmesi ile ilgili proje çalışmalarımız tamamlandı, en kısa zamanda inşaatına başlanacak.