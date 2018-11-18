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"Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz, dijitalleşmeye gidiyoruz, tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek, tek durak sistemi ve tek pencere sistemindeki evrak sayısının azaltılmasıyla ilgili" - "(Kapıkule'deki tır kuyrukları) Yeni bir projemiz var, eğer AB tarafından izin alabilirse, veteriner kontrol sistemi ve laboratuvarların bir kısmını da Hamzabeyli'ye kaydırarak, çünkü AB şu an sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda, o şekilde yoğunluğu o tarafa kaydırabiliriz diye düşünüyoruz"

EDİRNE (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz, dijitalleşmeye gidiyoruz, tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek, tek durak sistemi ve tek pencere sistemindeki evrak sayısının azaltılmasıyla ilgili." dedi.

Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelişinde VİP Salonu girişinde Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılandı.

Bakan Pekcan, Vali Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, bakanlığın genel müdürleri ve gümrük yetkililerinin katılımıyla basına kapalı yapılan toplantıda, bilgi aldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Pekcan, bugün yaşamını yitiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet ve Edirnelilere başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Kapıkule’de cumartesi, pazar günü meydana gelen ve pazartesiye sarkan tır kuyruklarının azalması için çalışma yaptıklarını ifade eden Pekcan, kuyrukların İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin çarşamba ve cumartesi yapılmasından kaynaklandığını vurguladı.

Bu konuda çalışmaların sürdüğünü aktaran Pekcan, "Tır parkının kapasitesinin arttırılmasını konuştuk. Akaryakıt pompa istasyonunun sayılarının arttırılmasını konuştuk onu artırabiliriz. Yarın Bulgarsitan’a ziyaretimiz olacak. Oradaki 8 peronun 10’a çıkartılması ve daha verimli çalışılabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Burada yenilikler yapıyoruz, Türkiye Avrupa'nın en modern gümrük kapılarına sahip, bunu her aşamada kendileri de söylüyor. Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz, dijitalleşmeye gidiyoruz, tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek tek durak sistemi ve tek pencere sistemindeki evrak sayısının azaltılmasıyla ilgili." diye konuştu.

Kapıkule'deki yoğunluğu Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırma çalışmalarıyla ilgili girişimlere de değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Yeni bir projemiz var, eğer AB tarafından izin alabilirse veteriner kontrol sistemi ve laboratuvarların bir kısmını da Hamzabeyli'ye kaydırarak, çünkü AB şu an sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda. O şekilde yoğunluğu o tarafa kaydırabiliriz diye düşünüyoruz. Orada da projemize laboratuvar ve veteriner kontrol sistemimize dahil edelim diye karar verdik. Bu kapının da genişletilmesi ile ilgili proje çalışmalarımız tamamlandı, en kısa zamanda inşaatına başlanacak.

X-ray kapasitemizi ikiden dörde çıkardık, modernleşme ve teknolojideki gerekli yatırımları yapıyoruz. Eleman sayısını 868'e çıkardık, şu an bir eleman açığımız yok diye belirtiyor arkadaşlarımız. Bu kuyrukları nasıl yok edebiliriz diye çalışıyoruz ama ne kadar çalışsak da bu cuma akşamı yığılan bu gümrüklemeden dolayı biraz zaman alacağa benziyor."

Bakan Ruhsar Pekcan, daha sonra tır parkı, gümrüksüz satış mağazaları ve x-ray birimini gezerek, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'tan bilgi aldı.

"Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz"

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Gümrük kapılarında modernleşmeye gidiyoruz, dijitalleşmeye gidiyoruz, tek durak sistemine gidiyoruz. Diğer bakanlıklarla da müşterek, tek durak sistemi ve tek pencere sistemindeki evrak sayısının azaltılmasıyla ilgili"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de
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Anahtar Kelimeler:
Edirne Ticaret Bakanı

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