Gümrük kapısında göçmen kaçakçılığına büyük darbe

Karkamış Gümrük Kapısından Türkiye’ye giriş yapmakta olan arazi tipi bir araçta yapılan aramada 23 göçmen ve 59 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu yakalandı.

Gaziantep Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Karkamış Bölge Amirliği kaçakçılığın önlenmesi için yaptığı çalışmalar kapsamında, Karkamış Gümrük Kapısı üzerinden Suriye’den Türkiye’ye gümrük kaçağı telefon ve göçmen geçirileceği bilgisine ulaştı. Alınan istihbari bilgiye istinaden gümrük kapısında durdurulan arazi tipi araçta muhafaza memurları arama yaptı. Yapılan kontrolde araç içerisinde Türkiye’ye kaçak yollardan sokulmak istenen Suriye uyruklu 4 erkek, 8 kadın, 11 çocuk bulunurken yine araçta gizlenmiş 59 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

