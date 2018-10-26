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Gümrük memuru, Osmangazi Köprüsü'nde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

YALOVA Liman Mülki İdare Amirliği'nde görevli gümrük memuru Ahmet Kamil S.

Gümrük memuru, Osmangazi Köprüsü'nde intihar etti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Liman Mülki İdare Amirliği'nde görevli gümrük memuru Ahmet Kamil S. (52), Osmangazi Köprüsü'nden denize atlayarak yaşamına son verdi.
Yalova Liman Mülki İdare Amirliği'nde gümrük memuru Ahmet Kamil S., bugün öğle yemeği molasında otomobiline binerek, Yalova'daki Altınova Gişeleri'nden geçip Osmangazi Köprüsü'ne çıktı. Köprünün Yalova ayaklarında araçtan inen Ahmet Kamil S., korkuluklara çıktı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ahmet Kamil S., kendisini denize attı. Kısa sürede gözden kaybolan Ahmet Kamil S.'nin cenazesi, olay yerine sevk edilen Yalova Deniz Polisi ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Ahmet Kamil S.'nin cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Gümrük memuru, Osmangazi Köprüsü'nde intihar etti

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