Gümrük memurunun katil zanlılarından Bahar Sarıtaş kendini öldürmek istedi

Antalya’da 2009 yılında başı testereyle kesilmiş halde bulunan emekli gümrük memuru 60 yaşındaki Osman Aşık’ın katil zanlılarından biri olan Bahar Sarıtaş, tutuklu bulunduğu Tarsus Cezaevinde tişört ile kendini astı.

Dün gece saatlerinde bulunduğu koğuşta kendini tişört ile asan Bahar Sarıtaş’ı arkadaşları gördü. Olay, hemen cezaevi yetkililerine iletildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servisi ile hastaneye kaldırılan Sarıtaş’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

Akraba ziyareti için İstanbul’a giden Aynur Aşık, 30 Ocak 2009 tarihinde Antalya’daki evine döndüğünde eşini evde bulamadı ve hırsız girdiğini fark etti.

Polis, Osman Aşık’ın en son görüştüğü kişiler olan İbrahim Bozkurt ile Bahar Sarıtaş’ı şüpheli olarak gözaltına aldı. Polis savcılıktan aldığı izinle İbrahim Bozkurt’un evinde arama yapmıştı.

Aramalarda Osman Aşık’ın evinden çalınan müzik seti, tabanca ile İbrahim Bozkurt’un birlikte yaşadığı Bahar Sarıtaş’ın üzerinde, evden çalınan ziynet eşyaları bulundu. İbrahim Bozkurt, “Bahar Sarıtaş ile birlikte 29 Ocak 2009 günü Osman Aşık’ı öldürdük ve bir çuval içerisine koyduk. Hurda toplamada kullandığım 3 tekerlekli motosikletime bindirerek vakıf zeytinliği arazisine bıraktık” demişti.

Zanlının gösterdiği yerde, Osman Aşık’ın bedeninin yarısı çamur içerisine gömülmüş, bir kısmı parçalanmış çuval içerisindeki cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemede Osman Aşık’ın başının testere ile kesildiği, daha sonra atıldığı zeytinlik alanda köpekler tarafından çuvalın parçalandığı, vücudunun karın ve ayak kısmının yendiği belirlendi.

Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, öldürülen Osman Aşık’ın 28 yıllık eşi Aynur Aşık da katılmıştı.

Aynur Aşık, Mahkeme Başkanı Süleyman Teke’ye, “Kocamın başını istiyorum. Vücudunun üst kısmı yok. Çocuk mezarı gibi mezara koydum. Nerede olduğunu söylesinler yeter. Kafası ile gövdesini birleştireceğim” demişti.

Mahkeme Başkanı Teke’nin “Ne yaptınız adamın kafasını” diye sorması üzerine, sanıklardan İbrahim Bozkurt, “Ben bu kadının kocasını sadece boğdum. Yani boğarak öldürdüm. Ormanlık alanda kim bilir ne oldu kafasına bilmiyorum” demişti.

Diğer sanık Bahar Sarıtaş ise “Ben de bilmiyorum adamın kafasının nereye gittiğini. Haberim yok” diye konuşmuştu.