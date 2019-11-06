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Gümrük Muhafaza 24 bin adet kaçak ilaç ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:57 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince sınır kapıları ve havalimanlarında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yaklaşık 24 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen bir otomobil, alınan istihbarat sonucunda X-ray cihazına yönlendirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince sınır kapıları ve havalimanlarında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda yaklaşık 24 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen bir otomobil, alınan istihbarat sonucunda X-ray cihazına yönlendirildi. Yapılan tarama sonucunda araçta şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine simit şeklindeki LPG deposu kesilerek açıldı. Tüpün içerisinde Sağlık Bakanlığının Türkiye’ye girişine izin vermediği 19 bin 760 adet ilaç ve 2 kilogram ağırlığında hurda altın bulundu.
Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda bir diğer olayda ise, şüpheli görülerek aranan aracın direksiyon alt boşluğunda ve araçta bulunan orijinal süsü verilmiş ambalajlı çay paketlerinin içinde Türkiye’de yeşil reçete ile satılan 2 bin 150 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

İlaçları içliğine saklamış
Öte yandan, Esendere Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince İran’dan Türkiye’ye gelen bir yolcunun üzerinde yapılan aramada giydiği içliğin altına gizlenmiş çok sayında kaçak ilaç bulundu. Bunun üzerine yolcunun sırt çantası da X-ray taramasından geçirildi. Yapılan incelemede çantada muhtelif markalarda bin 390 adet hormon ilacı, 257 adet cinsel uyarıcı ilaç ve 114 adet mide ilacı olmak üzere toplamda bin 761 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçların piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira
Türkiye’ye yasa dışı yollardan ilaç sokmak isteyenler yalnızca kara sınır kapılarını kullanmadı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli bir yolcuyu "gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattan geçtikten sonra durdurdu. Bagajları X-ray tarama cihazına yönlendirilen yolcunun bagajından piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 15 kutu biyomedikal doku parçalama kiti olduğu düşünülen ilaç çıktı.
Kaçakçılar tarafından değişik yöntemler kullanmak suretiyle Gümrük Muhafaza ekiplerinin denetiminden kaçırılmak istenen yaklaşık 100 bin lira değerindeki ilaçlara el konulurken, sorumlular hakkında adli işlem başlatıldı.

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