Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule’de zehir yüklü uyuşturucu tırına geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezinde başlatılan ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısında sonlandırılan uyuşturucu operasyonunda 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokain ve yarım litre likit esrar ele geçirildi.

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapacak yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Söz konusu tıra ilişkin yürütülen araştırma derinleştirilerek elde edilen bilgi ve belgeler operasyon talimatı ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Bu kapsamda şüpheli tır gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alındı.

Araç sürücüsü gümrük işlemlerini yaptırmak için müracaat ettiğinde, araç x-ray tarama cihazına yönlendirildi. X-ray taraması neticesinde tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine devreye narkotik dedektör köpekler alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere tepki vermesi üzerine bu bölgeler kesilerek açıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince açılan gizli bölmelerde, gizlenmiş 62 paket içerisinde toplam 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram ağırlığında kokain ve yarım litre likit esrar ele geçirildi.

Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 36,5 milyon değerinde uyuşturucuya ve naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü de göz altına alındı.

