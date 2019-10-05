Gümrük Muhafaza ekiplerince 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Suriye-Afrin bölgesinden Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tır, Türkiye’ye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç görevli muhafaza memuru tarafından x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Aracın x-ray taraması neticesinde dorsesinde şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan fiziki kontrolde aracın dorsesinde 5 gizli bölme tespit edildi. Bu bölmelerde yapılan aramada, 500 bin lira değerinde üzerinde bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Öte yandan Karkamış Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise tırlardan birinin tekerlekleri içerisinde gizlenmiş 5 bin 500 paket, diğerinin benzin deposuna gizlenmiş 6 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.