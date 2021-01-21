Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur’da 29 bin paket kaçak sigara ve yüzlerce cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, araçların gizli bölmelerine birer düzenek yardımıyla yerleştirilen toplam 29 bin paket kaçak sigara ve 253 adet cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda analiz neticesinde riskli görülen bir tır mercek altına alındı. Öncelikle x-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Tırın şüpheli bölümlerine dedektör köpeklerinin de tepki vermesi üzerine bu bölümler açıldı.

Açılan bölümlere yerleştirilen halatlar yardımıyla bir düzenek kurulduğu ve kaçak sigaraların gizlendiği anlaşıldı. Halatların çekilmesi sonucunda gizli bölmelerden on binlerce paket kaçak sigara çıkarıldı. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda da benzer bir yöntemin cep telefonu kaçakçılarınca kullanıldığı saptandı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin isabetli analizi sonrasında kaçak cep telefonlarını gizli bölmesinde bulunduran araç tespit edildi.

X-ray taraması sonrasında araçta bulunan cep telefonlarının yeri belirlendi. Bu bölgeler açıldığında şeritler halinde birbirine bağlanarak gizlenen piyasa değeri yaklaşık 820 bin lira olan toplam 253 adet cep telefonu ele geçirildi.



