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Gümrük Muhafaza ekiplerinden zehir tacirine geçit yok

21.02.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Denizli Çardak Havalimanında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, valiz içerisindeki 29 parça giysiye emdirilmiş sıvı halde metamfetamin ile yorgan elyafları içerisinde gizlenmiş 7 plaka metamfetamin ele geçirildi.Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kuryesi olabileceğinden şüphelenilen yolcuyu taşıyan uçak, havalimanına iniş yaptığı sırada gerekli tedbirler alınarak, yolcunun valizleri uçaktan indirildiği esnada narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

Denizli Çardak Havalimanında Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, valiz içerisindeki 29 parça giysiye emdirilmiş sıvı halde metamfetamin ile yorgan elyafları içerisinde gizlenmiş 7 plaka metamfetamin ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından uyuşturucu kuryesi olabileceğinden şüphelenilen yolcuyu taşıyan uçak, havalimanına iniş yaptığı sırada gerekli tedbirler alınarak, yolcunun valizleri uçaktan indirildiği esnada narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Valizlerin içerisindeki 29 parça giysinin ıslak ve nemli olmasından şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, giysilerdeki sıvıdan süprüntü yöntemi ile numune aldı. Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

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