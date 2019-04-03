"Gümrük tarifelerinin artırılması küresel ekonomik bozulmaya neden olabilir"

LONDRA – Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin gümrük vergilerinin artırılması yönündeki politikalarının küresel ekonominin bozulmasına neden olabileceğini duyurdu.

IMF-Dünya Bankası ortak toplantıları öncesinde hazırlanan "IMF Dünya Ekonomik Görünüm" raporunun analitik bölümleri yayımlandı.

Raporda, karşılıklı ticaret dengelerinin son yirmi yıllık dönemde büyük oranda makro ekonomik gelişmeler ve arz-talep ilişkisi doğrultusunda şekillendiği belirtilerek, karşılıklı ticaret dengesinin oluşmasında demografinin, ekonomik ve kurumsal ekonomi politikalarının, mali politikanın, kredi döngüsünün ve bazı durumlarda ise kur politikalarının ve yerel tedarik pozisyonun etkili olduğu belirtildi.

IMF raporunda, "Karşılıklı ticarete uygulanan gümrük tarifleri, karşılıklı ticaret dengelerinin oluşumunda oldukça küçük bir rol oynamaktadır. Öte yandan, uygulanan gümrük tarifelerinin seviyesi karşılıklı ticaret maliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yüzden, gümrük tarifelerinin uzun vadede üretim, verimlilik ve istihdam üzerinde önemli etkisi var. Gümrük vergilerinin azaltılması, istihdamın uluslararası bazda paylaşılmasını, küresel değer zincirinin oluşmasını, rekabetin artırılmasını ve verimliliğin yükseltilmesini sağlıyor." ifadelerine yer verildi.