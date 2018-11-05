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Gümrüklerde bekleyen binlerce araç havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık'a kadar çekmesi bekleniyor.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'de faaliyet gösteren 47 otomobil markasının, gümrüklerde bekleyen yaklaşık 100 bin aracı yasa gereği 31 Aralık'a kadar çekmesi bekleniyor. Tuzla'daki fiktif depoda bekleyen otomobiller havadan fotoğraflandı.

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