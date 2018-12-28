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Gümrüklerde rekor uyuşturucu yakalaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi - Söz konusu operasyonla, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiş oldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Sınır Kapısında düzenlenen operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon, gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, soya fasulyesi taşıdığı beyan edilen tır, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası'na geldi.

Yapılan kontrollerde tırın beyan edildiği gibi soya fasulyesi yüklü olduğu belirlendi ve işlemleri tamamlandı. Yasal yükle dolu tırın işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aynı firmaya ait yine soya fasulyesi yüklü yeni bir tır daha gümrüklü sahaya geldi.

Sürücülüğünü Arnavut uyruklu şahsın yaptığı ikinci tır, yapılan saha çalışması ve istihbari faaliyetler neticesinde x-ray taramasına sevk edildi. Bu taramada şüpheli yoğunluk fark edilmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip her biri 10 kilogramlık 152 çuval içinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

Söz konusu operasyon, Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Yakalama üzerine yapılan değerlendirmede, tamamen yasal yükle dolu ilk aracın öncü araç olarak gönderildiği, bunun işlemlerinin sorunsuzca tamamlanması üzerine esrar yüklü ikinci aracın harekete geçirildiği anlaşıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin İstanbul ve yurt dışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma, Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezinden de takip edildi.

Olayla ilgili tır şoförü ve şebekenin İstanbul'daki elemanları da dahil 3 kişi gözaltına alındı.

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Ticaret Bakanlığı uyuşturucu yakalaması

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