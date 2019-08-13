HABER

Gümrükte kalan 2 yarış otomobili meraklılarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2 adet yarış otomobili ihaleyle satılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2 adet yarış otomobili ihaleyle satılacak. E-ihale üzerinden satışa çıkarılacak iki yarış otomobili hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, “Bu iki yarış arabamız satış aşamasında en kısa sürede satışa sunulacak olup meraklılarını bekliyor” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarında bulunan 2011 model ‘Caterham SP/300.R’ model 2 yarış otomobil ihale üzerinde satışa sunulacak. Yurt dışından getirilen ve gümrükte kalan iki yarış otomobil satışı oluşturulan komisyonun belirleyeceği fiyat üzerinden yapılacak.
Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. ‘www.eihale.gov.tr’ adresinden, mobil uygulama ve e-devlet’ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle araçlar dikkat çekiyor.
600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014’ten bugüne kadar Türkiye’de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, "Ticaret Bakanlığı’na bağ olarak Türkiye çapında Tasfiye İşletme Müdürlükleri olarak gümrükte kalan malların tasfiye ve satışını yapmak üzere tüm malların eşya ve araçların ekonomiye kazandırılmak için kurulmuş bir kuruluşuz. Gümrükte kalan tasfiyelik eşya ve araçların en etkin ve ulaşılabilir boyutta yapılabilecek bir modeldir e-ihale sistemi. E-ihale, eihale.gov.tr sitesinden, mobil uygulamadan ve e-devletten rahatlıkla girilebilinir. eihale.gov.tr adresinden gerçek ve tüzel kişiler Türkiye’de yerleşik olarak ücretsiz üyelik yapabilirler” dedi.

Devlet hazinesine 870 milyon lira katkı
Kılınç, “E-ihale sistemi ile elektronik ortamda satışın 2014 yılından itibaren 870 milyon lira devlete katkı sağlamıştır. 2018 yılı itibari ile kapalı tekliften açık teklife geçirilerek son alıcıların anlık olarak iki teklifi görmesiyle birlikte 220 milyon lira hasılat sağlanmıştır. Bugüne kadar da e-ihale sistemiyle ilgili olarak da yüzde 80 oranında ilk ihaleler gerçekleşmiştir. Burada şuanda iki tane yarış arabamız var. Eşya yelpazemiz çok geniş. Mobilyadan, telefondan, aksesuardan, elektronik eşyalardan çeşitleri sayılmak ile bitmez. Bu iki yarış arabamız da satış aşamasında en kısa sürede satışa sunulacak olup meraklılarını bekliyor” dedi.

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktıMarmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı
Maltepe'de kurban pazarında bıçaklı sopalı kavgaMaltepe'de kurban pazarında bıçaklı sopalı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu sabah ortaya çıktı

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili son dakika gelişmesi!

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili flaş gelişme!

İstanbul trafiğinde korkutan anlar! Yarış pistine çevirdiler

Trafikte korkutan anlar! Böyle gitti...

Erzincan'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Örgüte Erzincan'da darbe

'İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı' ihbarı bir ili ayağa kaldırdı

Bir ili ayağa kaldıran olay!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.