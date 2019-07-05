HABER

'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen Y.U., yakalandı.

'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen Y.U., yakalandı. Y.U.'nun 10 suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Olay, gümrükten ucuza eşya almak için dolandırılan 3 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikâyetiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan ekipler, dolandırıcılık olayını, daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Y.U.'nun, gümrükten ucuza eşya vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, resmi kurumlara ait 10 adet sahte kaşe, sahte ehliyet ve kimlik ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Y.U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vurulduKandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu
Antalya’da falcı kadının dolandırıcılığı iddiasıAntalya’da falcı kadının dolandırıcılığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

O ünlüyü de aldı! İşte programın formatı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.