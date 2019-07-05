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Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen Y.U., yakalandı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen Y.U., yakalandı. Y.U.'nun 10 suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Olay, gümrükten ucuza eşya almak için dolandırılan 3 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikâyetiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan ekipler, dolandırıcılık olayını, daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Y.U.'nun, gümrükten ucuza eşya vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, resmi kurumlara ait 10 adet sahte kaşe, sahte ehliyet ve kimlik ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Y.U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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