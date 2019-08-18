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Gümüldür'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Gümüldür'de orman yangını

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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Gümüldür'de orman yangını

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