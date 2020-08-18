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Gümüş bileziği altın diye satmaya çalıştı! Gerçek ortaya çıkınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kuyumcuya girerek altın kaplama gümüş bilezikleri satmaya çalışan dolandırıcı, yakayı ele verdi. Ataşehir'de yaşanan olayda, dolandırıcı, satmaya çalıştığı bileziklerin sahte olduğunun anlaşılması üzerine dükkandan hızla kaçtı. Öğleden sonra yaşanan olaysa dakika dakika güvenlik kameralarına böyle yansıdı...

Ataşehir’de Kurban Bayramından hemen sonra yaşandığı öğrenilen olayda, bir kişi elindeki sahte altın bilezikleri satmak için kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığın önüne geçerken sahte altın bileziği getiren kişi hızla uzaklaştı. Şüphelendiği an hiç vakit kaybetmeden bileziklerin altın olup olmadığını test eden kuyumcu gerçeği kısa sürede öğrendi. Tam o esnada cep telefonuyla görüşmek bahanesiyle dükkanın dışına çıkan dolandırıcı hızla uzaklaştı. Yaşananlar dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanında bulunan bir kişi de kaçan dolandırıcıyı yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadı. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, “Beyefendi buraya girdi elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu. Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı. Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı” ifadesini kullandı. İHA

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