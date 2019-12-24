‘Gümüş’ kedi için doğum günü partisi

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, İlhan-Yeliz Avcı çifti, 1 yaşına giren kedileri için doğum günü partisi düzenledi.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde yaşayan İlhan ve Yeliz Avcı çifti, evlerinin neşe kaynağı olan sevimli kedileri Gümüş’ün ilk yaş gününü kedi motifli bir pastayla kutladı. Market işletmecisi olan İlhan Avcı, 13 yıldır evli olduğu turizm acentesinde çalışan eşi Yeliz Avcı’ya bir yıl önce İngiliz ırkı kedi hediye etti. Kısa sürede evin neşe kaynağı olan Gümüş, aradan geçen 1 yıllık sürede adeta aileden biri haline geldi.

Çift, 1 yaşını dolduran kedileri Gümüş için doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü partisine katılan komşuları ise kuru ve yaş mama ile kedi oyuncakları hediye etti. Yeliz Avcı, "gümüş’ü çok seviyoruz. Ailemizden biri gibi oldu. Gümüş için eşimle birlikte böyle bir organizasyon düzenlemeye karar verdik" dedi.

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