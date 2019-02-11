Gümüş madalya ile dönünce mehteranla karşılandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, ortaokul öğrencisi Emel Urfalıoğlu (14), Bartın'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Urfalıoğlu, gümüş madalya ile döndüğü İncirliova'da Mehteran Takımı ile karşılandı.

Sandıklı Nazmi Topçuoğlu Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Emel Urfalıoğlu, 5-10 Şubat tarihleri arasında Bartın'da yapılan Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu. Bugüne kadar katıldığı müsabakalarda 8 kez Ege Bölge Şampiyonu olan Urfalıoğlu'nun 3 Ege Bölge 3'üncülüğü, 1 Türkiye 2'nciliği bulunuyor. Madalyalarına bir yenisini ekleyen Emel Urfalıoğlu, İncirliova'ya dönüşünde, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale ve AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek tarafından karşılandı. Mehteran Takımı eşliğinde karşılanan küçük sporcu beraberindeki kortej ile yaklaşık 2,5 kilometre yürüyerek, evinin bulunduğu sokağa geldi.

8 YILDA 13 MADALYA ALDI

6 yaşından bu yana kick boks sporu ile ile ilgilenen Emel Urfalıoğlu, "8 yıla toplam 13 madalya sığırdım. Bunlardan 8'i altın, 2'si gümüş, 3'ü de bronz madalya. İlk madalyamı Ege Bölge 3'üncüsü olarak Denizli'de almıştım. Şimdi de Bartın'da 5-10 Şubat tarihleri arasında okullar arası Türkiye Kick Boks şampiyonasına katılarak burada da 2'nci oldum ve Türkiye'yi nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandım. Nisan ayındaki şampiyonaya tabii ki daha iyi hazırlanacağım. İncirliova Belediyespor adına müsabakalara katılıyorum" dedi. Urfalıoğlu, hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale de "Belediye olarak her zaman sporcunun yanındayız. Özellikle böyle şampiyon sporcular bizim gururumuz. Kızımız okullararası şampiyonada Türkiye 2'ncisi oldu. İlçemizden böyle genç bir sporcunun yetişmesi hepimizi gururlandırdı. Geçen hafta, Belediye Meclisi toplantısında da aldığımız kararla sporcumuza bir hediye takdim edeceğiz. İnşallah onu da kısa sürede kendisi ile paylaşırız" diye konuştu.

'KENDİM YAPAMADIM, ÇOCUKLARI TEŞVİK ETTİM'

Küçük yaşta gönül verdiği 'kick boks' sporunu uzun yıllar amatör olarak yaptığını belirten baba Sebahattin Urfalıoğlu (46), "Ancak, maddi durumum müsait olmadığı için resmi müsabakalara katılamadım. Ben de çok sevdiğim bu spora çocuklarımı yönlendirdim. Çocuklarımın başarılı olabilmesi için elimizden geldiğince uğraştık. Allah'ın izniyle kızımız Türkiye ikincisi oldu. Ailecek sevinçliyiz" diye konuştu.

'EVDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'

Kız kardeşini hem abi hem antrenör olarak evde çalıştırdığını belirten Nazmi Urfalıoğlu(18) da "Babam zaten kendisi bu sporu yapıyordu. Televizyonda kicks boks müsabakalarını zevkle izliyorduk. 'Siz de bu spora başlayın' diyerek, bizi teşvik etti. Bunun üzerine biz de gerekli spor malzemelerini alıp, herhangi bir spor salonuna kayıt yaptırmadan, evde çalışmalara başladık. Biraz aşama kaydettikten sonra spor salonunda çalışmalarımızı sürdürdük. Ardından küçük maçlara çıktık. Antrenörlerimiz yetenekli olduğumuzu görünce bizi büyük maçlara çağırdı. Oralarda farklı dereceler elde ettik. İnşallah daha büyük maçlarda Türk bayrağını dalgalandıracağız" dedi.