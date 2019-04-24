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Gümüşhane 1. Kitap Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

3 gün sürecek fuarda yazarlar söyleşilerde okurlarıyla bir araya gelecek

Gümüşhane'de valilik, belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğün katkılarıyla düzenlenen "1. Kitap Fuarı" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, kitap fuarının kentte ilk kez düzenlendiğini belirtti.

Doğan, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında başlattıkları "Gümüş'Hane'ler Okuyor" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktararak, "Bu yılki etkinliklerimizi bir kitap fuarıyla zenginleştirme gayreti içerisindeyiz. Özellikle çocuklarımızın buradan edinecekleri kitapların, yazarlarla söyleşi imkanlarının, onların donanımlarını artıracağı ve geleceğe daha geniş bir ufukla bakmalarına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Fuara katılan yazarlardan Güngör Üçüncüoğlu da kentte ilk defa düzenlenen fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkıları için yetkililere teşekkür etti.

Üçüncüoğlu, Gümüşhane tarihine ilişkin çalışmalarını ilgililere aktarmaktan mutluluk duyacağını da kaydetti.

Fuara gelen Gümüşhane Mareşal Fevzi Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Nisanur Gündüz de etkinliği çok anlamlı bulduğunu ve kitaplarla buluşma imkanı elde ettiği için sevinçli olduğunu söyledi.

Yazarlar İrfan Gürkan Çelebi, Yusuf Efe Göçer ve Yavuz Bahadıroğlu'nun da okurlarıyla bir araya geleceği 3 gün sürecek fuarın açılışına, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, yetkililer, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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