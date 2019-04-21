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Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

Gümüşhane kent merkezi nisan ayının son günlerinde gece gerçekleşen kar yağışının ardından beyaza büründü.Dün öğleden sonra başlayan ve gece yarısı aralıklı olarak devam eden kar yağışının ardından sabah saatlerinde kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı.İl merkezinde badem, kayısı, erik gibi ağaçların çoğunun çiçek açması nedeniyle yeşil ve beyaz bir örtüye sahip olan Gümüşhane’de gerçekleşen kar yağışının ardından her yer beyaza büründü.Gece en düşük sıcaklığın eksi 1,1 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane’de kar yağışının aralıklı olarak birkaç gün daha devam edeceği tahmin edilirken, son yıllarda nisan ayının sonlarında kar yağışının olmadığı Gümüşhane’de bu durum şaşkınlıkla karşılandı.Gümüşhaneli 73 yaşındaki Özcan Erdoğdu Nisan ayında kar yağmasının bereket olduğunu belirterek, “Ağaçların çiçek açmasına çok zararı olmaz.

Gümüşhane kent merkezi nisan ayının son günlerinde gece gerçekleşen kar yağışının ardından beyaza büründü.
Dün öğleden sonra başlayan ve gece yarısı aralıklı olarak devam eden kar yağışının ardından sabah saatlerinde kent merkezi tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
İl merkezinde badem, kayısı, erik gibi ağaçların çoğunun çiçek açması nedeniyle yeşil ve beyaz bir örtüye sahip olan Gümüşhane’de gerçekleşen kar yağışının ardından her yer beyaza büründü.
Gece en düşük sıcaklığın eksi 1,1 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane’de kar yağışının aralıklı olarak birkaç gün daha devam edeceği tahmin edilirken, son yıllarda nisan ayının sonlarında kar yağışının olmadığı Gümüşhane’de bu durum şaşkınlıkla karşılandı.
Gümüşhaneli 73 yaşındaki Özcan Erdoğdu Nisan ayında kar yağmasının bereket olduğunu belirterek, “Ağaçların çiçek açmasına çok zararı olmaz. Sonuçta sonu yaz. Daha önce de karşılaştık bu tür durumlarla” dedi.

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü

Gümüşhane 21 Nisan’da beyaza büründü
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