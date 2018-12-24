Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın altyapısında sona geliniyor

Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Köse ilçesi Salyazı köyünde, temeli dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda yapım çalışmaları sürdürülüyor. Yaklaşık 300 milyon liraya ihale edilen, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanında, altyapı çalışmalarının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Pist uzunluğunun 3 kilometre, genişliğinin de 60 metre olması ve 2 milyon yolcuya hizmet verilmesi beklenen Gümüşhane- Bayburt Havalimanı, özellikle sahil şeridinde hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklara alternatif olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılki bölge ziyaretinde, Gümüşhane ve Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın temeli, 13 Haziran'da, dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'ndaki çalışmalar ise hızla sürdürülüyor. Köse ilçesinin Salyazı köyü sınırlarında yapımına devam edilen ve yaklaşık 300 milyon liralık ihale bedeliyle yıllık 2 milyon yolcuya hizmet verilecek havalimanında altyapı çalışmalarının, 2019 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Pist uzunluğu 3 kilometre ve genişliği de 60 metre olarak planlanan Gümüşhane- Bayburt Havalimanı, Karadeniz sahil şeridinde sıkça görülen ve uçakların inişine engel olan sis ile pustan uzak sahasıyla hava şartları nedeniyle iniş yapamayan uçaklarıa alternatif olacak.

‘BÖLGEYE ÇOK ŞEY KATACAK’

Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının 2019 yılında tamamlanacağını kaydeden Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, havalimanının turizmi de geliştirebilecek potansiyel olduğunu söyledi. Canpolat, "Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. Yüklenici firmamız iklim koşullarına rağmen ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmeye göre bitiş tarihi 2020 yılı; ancak biz firma yetkililerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda, 2019 yılı içinde altyapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı çok ciddi bir yatırım, pist uzunluğu 3 kilometre, genişliği ise 60 metre, devasa bir pist. Bu pistin dolgu malzemesi olarak 5 milyon metreküp dolgu malzemesi kullanılacak. Bölgeyi düşündüğümüzde, Erzurum ve Trabzon havalimanlarında, kış aylarında çeşitli sıkıntılar yaşanabilmekte. Öncelikle burası bir alternatif olma noktasında bölgeye çok şey katacaktır" dedi.

‘ULUSLARARASI OLACAK'

Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın 4 şehre alternatif oluşturabilecek noktada yer aldığını belirten Kaymakam Canpolat, "Öncelikle burası Gümüşhane merkeze 70 kilometre, Bayburt ilimize 50 kilometre mesafede. Yine Erzincan buraya 100 kilometre mesafede, özellikle bu 3 şehre ve hatta Erzurum'a bir alternatif oluşturacak. Burası henüz sözleşme aşamasındayken, gerek siyasi temsilcilerimiz gerek bürokratlarımız turizm noktasında görüşmeleri yapmış. Uluslararası bir havalimanı düşünülmekte. Bu açıdan uluslararası etkileşimi de canlandıracaktır. Vatandaşlar ve bizler açısından burası muazzam bir yatırım. Özellikle Gümüşhane, Bayburt ve çevresinde İstanbul ve Ankara merkezli yaşayan birçok vatandaşımız, ciddi bir nüfusumuz var. Sadece onların sayısını bile düşündüğümüzde hedefimize ulaşacağımız görülüyor. Burası kurulurken, sadece bir alternatif olarak değil; turizm ve diğer birçok anlamda bölgeye değer katması için tasarlanmış bir havalimanı" diye konuştu.

BAŞKAN AYGÜN: BAYBURT CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün ise Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nın, her açıdan cazibe merkezi olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İleride iş adamlarımızı buraya çekebilme adına görüşmelere başlayacağız. Tarım, sanayi ve futbolla ilgili tesisler ve sanayileşme ile ilgili projelerimiz var. Ayrıca bildiğiniz gibi Gümüşhane ve Bayburt üniversitelerimizde gelişmekte, hem öğrenci kapasitesinin artması hem buralarda görev yapan öğretim görevlilerimizin tercih edebilecekleri bir yer. Her iki ilimize büyük katkıları olacağını düşünüyorum. İlçemiz gürültüden uzak bir yer. Burada yapılacak spor ve dinlenme tesisleriyle birlikte takımlar, futbol kulüpleri direkt burada inip, bir sürelik yolculukla tesislerine ulaşacaklar. Rakım da onlar için uygun. Bu manada iş adamlarımız eğer burayı tercih ederlerse hem kendileri kazançlı çıkarlar hem de biz Türk sporuna bir şeyler katmış oluruz. Havalimanı da bu açıdan bir cazibe merkezi olacak diye düşünüyorum."

GÜMÜŞHANE- BAYBURT HAVALİMANI

Gümüşhane ile Bayburt arasındaki Salyazı mevkisinde yapılacak havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projesi hazırlanan, 285 milyon lira bütçeli Gümüşhane- Bayburt Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde pist; 300 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde apron ve 265 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde taksiruttan oluşacak. Gümüşhane'ye 67, Bayburt'a ise 47 kilometre uzaklıkta yer alan havalimanı projesinin 1,5 yılda bitirilmesi planlanıyor.