Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e saldırı girişimi

"Bu hatasından dönerek tüm kamuoyundan özür dileyeceğini biliyorum"

Bu gibi saldırıların kendisini hiçbir zaman yolundan ve fikirlerinden vazgeçirmeyeceğini ve şehre hizmet üretmekten de asla alıkoyamayacağını vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:

"Görevi aldığım 2014'ten beri her alanda şehrimize yenilikler ve yeni hizmetler kazandırdık. Yüce yaradandan temennim; 31 Mart 2019 tarihinde halkımızın bana tekrar verdiği bu kutlu görevi 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturuyla yerine hakkıyla getirmeyi nasip etmesidir. Altın kalpli insanların şehrinde böyle olayların yaşanması üzücü olmakla birlikte bu olayın tüm halkımız tarafından kabul edilmeyeceğini biliyorum. Bu üzücü olayı yaşatan hemşehrimizin de en kısa sürede yanlışını anlayacağını ve bu hatasından dönerek tüm kamuoyundan özür dileyeceğini biliyorum. Şehrimizde nefret söylemi ve eylemi asla tasvip edilmemiştir. Bu tarz eylemler her kime yapılırsa yapılsın halkımız tarafından kınanmıştır. Bugüne kadar halkımızın her kesimini ayırt etmeksizin dinleyen ve mesaimizin büyük kısmını halkımızın sorunlarına çare bulmak için harcayan bir kardeşiniz olarak, bu olayı hiç yaşanmamış sayarak aynı düsturla şehrime ve hemşehrilerime yakışır bir belediye başkanı olmaya ve onların her derdine çözüm bulmaya devam edeceğim."