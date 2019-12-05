Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Kaynak, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Kaynak, seçkideki fotoğrafların her birinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Estetik ve anlam bakımından etkilendiği fotoğraflar için oy kullandığını aktaran Kaynak, "Anadolu Ajansı, medyamızda çok önemli bir görevi ifa ediyor. Bu görevi yerine getirirken de estetik ve güvenilirliğini de ortaya koyuyor. Değerli çalışmalar yürüten foto muhabirlerini ve toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan tüm AA personelini bu özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

