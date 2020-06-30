Gümüşhane Dayanışma Platformu'ndan Sarıyer Belediye Başkanı'na taziye ziyareti

Hem yerelde hem ulusal düzeyde memleketin sorunlarına duyarlılıklarıyla kültür, sanat ve her türlü çevre sorunlarında bu güne dek ses getirmiş birçok etkinlik panel ve basın açıklamalarıyla gündeme müdahil olan Gümüşhane Dayanışma Platformu (GÜDAP), geçtiğimiz günlerde annesini sonsuzluğa uğurlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e bugün makamında taziye ziyaretinde bulundu.

"ÇEVRE FACİALARIYLA ANILMAK İSTEMİYORUZ"

Ziyarette Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Şiran’daki madenler konusu da gündeme gelmiş ve GÜDAP Yöneticileri ile GÜDAP’ın faaliyetleri ve madenler konusu da istişare edilmiştir. Maden sahasının sınırları içerisinde olan ve faaliyete geçerse öncelikle etkilenecek olan Kırıntı ve Yeniköy’de yaşanan süreci kendilerinin de takip ettiklerini söyleyen Başkan Genç; Karadeniz’in yeşiliyle, temiz havasıyla ve tarımdaki ağırlığı ile bilinen ili Gümüşhane’nin çevre facialarıyla anılmamasını istediklerini söyledi. Son günlerde yaşanan “Dipsiz Göl” ve Karamustafa’da yaşanan siyanür havuzu sızıntı olaylarının bir Gümüşhaneli olarak hepimizi üzdüğünü ve böyle şeylerle anılmak istemediklerini ifade etti.