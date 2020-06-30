Gümüşhane Dayanışma Platformu'ndan Sarıyer Belediye Başkanı'na taziye ziyareti

Hem yerelde hem ulusal düzeyde memleketin sorunlarına duyarlılıklarıyla kültür, sanat ve her türlü çevre sorunlarında bu güne dek ses getirmiş birçok etkinlik panel ve basın açıklamalarıyla gündeme müdahil olan Gümüşhane Dayanışma Platformu (GÜDAP), geçtiğimiz günlerde annesini sonsuzluğa uğurlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e bugün makamında taziye ziyaretinde bulundu.
"ÇEVRE FACİALARIYLA ANILMAK İSTEMİYORUZ"
Ziyarette Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Şiran’daki madenler konusu da gündeme gelmiş ve GÜDAP Yöneticileri ile GÜDAP’ın faaliyetleri ve madenler konusu da istişare edilmiştir. Maden sahasının sınırları içerisinde olan ve faaliyete geçerse öncelikle etkilenecek olan Kırıntı ve Yeniköy’de yaşanan süreci kendilerinin de takip ettiklerini söyleyen Başkan Genç; Karadeniz’in yeşiliyle, temiz havasıyla ve tarımdaki ağırlığı ile bilinen ili Gümüşhane’nin çevre facialarıyla anılmamasını istediklerini söyledi. Son günlerde yaşanan “Dipsiz Göl” ve Karamustafa’da yaşanan siyanür havuzu sızıntı olaylarının bir Gümüşhaneli olarak hepimizi üzdüğünü ve böyle şeylerle anılmak istemediklerini ifade etti.
Bu güne dek yapılan faaliyetleri ve önümüzdeki ay yapılacak ve merkezinde Gümüşhane olan tüm STK’ların da katılım sağlayacağı, bölge Milletvekillerinin de olacağı geniş katılımlı “Madenler Üzerine Bilgilendirme Toplantısı” hakkında Gümüşhane Dayanışma Platformu adına bilgi veren Kamil Koç’a Nadiye Doğan, Hıdır Daştan, Süleyman Koç, Selçuk Haznedar ve Serdar Günel eşlik etti.
Ziyaret sonunda Mali Müşavirlik mesleğinin yanı sıra Yazar ve Şair olan Platfom Yöneticilerinden Hıdır Daştan hatıra olarak sınırlı sayıda bastırdığı “Hıdır Daştan Şiirleri” isimli şiir kitabını Başkan Şükrü Genç’e imzalayarak verdi ve sosyal medyada da çok iyi şiir okumasıyla bilinen Başkan'dan şiirlerinden birinin seslendirilmesi sözünü aldı.