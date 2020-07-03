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Gümüşhane’de 5 yaşındaki çocuğun acı ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de oturdukları apartmanın 8.katından düşen 5 yaşındaki otizmli M.M.Y hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de 5 yaşındaki çocuğun acı ölümü!

Edinilen bilgiye göre kent merkezindeki Yeni Mahalle, Şehit Murat Yıldız Sokakta bulunan apartmanın 8.katında oturan ve polis olarak görev yapan Yılmaz ailesinin 5 yaşındaki otizmli oğlu M.M.Y, evin açık olan penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

8.kattan zemine düşen çocuk görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sık sık kalbi duran minik çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri alanda güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

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